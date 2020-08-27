aA
Лидер парламентской оппозиции консерватор Габриэлюс Ландсбергис в четверг предложил кандидату от оппозиции на президентских выборах в Беларуси Светлане Тихановской учредить представительства Координационного совета в других странах.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

Он утверждает, что протестующие против режима Александра Лукашенко белорусы могут воспользоваться опытом Литвы по восстановлению независимости.

"Одним из эффективнейших инструментов, который помог распространить информацию о стремлении Литвы к свободе на Западе, были так называемые информационные центры - представительства независимой Литвы в США и Европе. Таким инструментом может воспользоваться и созданный по Вашей инициативе Национальный координационный совет, который может и должен стать органом, который будет представлять истинные интересы белорусов и говорить от имени будущей новой, демократически избранной власти", - написал Г. Ландсбергис в открытом письме.

Статьи по теме:
Светлана Тихановская: Я найду слова, чтобы пообщаться с Владимиром Путиным  (28)
Светлана Алексиевич: сегодняшнее время требует новых форм борьбы  (17)

Политик заявил, что надеется на присоединение к таким представительствам и "дипломатов доброй воли, которые выберут представлять не кровавый режим, а народ Беларуси".

"Я от всей души предлагаю Вам обдумать эту идею, а мы готовы оказать необходимую политическую, правовую и другую помощь для ее реализации", - добавил Г. Ландсбергис.

В настоящее время С. Тихановская в Литве. Она требует новых выборов и инициировала создание Координационного совета.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

ОМОН задержал членов Координационного совета Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову (11)

Возле Тракторного завода ОМОН задержал членов...

TOP новостей

Москва определилась: Беларусь де-факто станет ее колонией (74)

Несмотря на то, что в Беларуси продолжаются протесты...

Министр: из-за отказа стран Балтии от электричества с БелАЭС Беларусь потеряет сотни миллионов евро (89)

В связи с единодушным решением Балтийских стран не...

Aliaksandras Lukašenka Aliaksandras Lukašenka Aliaksandras Lukašenka

У пославшего к границе Литвы военных Лукашенко могли быть иные планы (97)

В Беларуси третью неделю проходят массовые протесты...

Планы министерства пугают родителей: неужели опять придется сидеть дома

1 сентября в этом году пройдет без массовых мероприятий....

За сутки подтверждено 36 новых случаев коронавируса (22)

За минувшие сутки в Литве подверждено 36 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina