Он утверждает, что протестующие против режима Александра Лукашенко белорусы могут воспользоваться опытом Литвы по восстановлению независимости.
"Одним из эффективнейших инструментов, который помог распространить информацию о стремлении Литвы к свободе на Западе, были так называемые информационные центры - представительства независимой Литвы в США и Европе. Таким инструментом может воспользоваться и созданный по Вашей инициативе Национальный координационный совет, который может и должен стать органом, который будет представлять истинные интересы белорусов и говорить от имени будущей новой, демократически избранной власти", - написал Г. Ландсбергис в открытом письме.
Политик заявил, что надеется на присоединение к таким представительствам и "дипломатов доброй воли, которые выберут представлять не кровавый режим, а народ Беларуси".
"Я от всей души предлагаю Вам обдумать эту идею, а мы готовы оказать необходимую политическую, правовую и другую помощь для ее реализации", - добавил Г. Ландсбергис.
В настоящее время С. Тихановская в Литве. Она требует новых выборов и инициировала создание Координационного совета.
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