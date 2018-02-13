Председатель Союза отечества - Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис считает недопустимым приглашение в Литву, которое Лауринас Кащюнас выслал политикам радикальной, пророссийской, антиевропейской партии "Альтернатива для Германии" Кристиану Вирту и Николь Хёхст.
Laurynas Kasčiūnas
© DELFI / Karolina Pansevič

"СО-ХДЛ - это проевропейская политическая сила, как и Христианско-демократический союз Германии (ХДС), поддерживающая углубленное направление интеграции в ЕС. Мы неоднократно говорили об этом в декларации объединения СО и ХДЛ, это акцентировали и в программе, еще раз подчеркнули на последнем Совете партии.

Это наша принципиальная ценность и моральная позиция, которую мы менять не собираемся. Поэтому приглашение от членов нашей партии в Литву политиков от радикальной, пророссийской, антиевропейской партии "Альтернатива для Германии" идет вразрез с ценностной позицией партии и ее политической линией. Я понимаю, что иногда перед выборами политиков "заносит на поворотах". Но в таких важных вопросах, как евроинтеграция, или несотрудничество с антиевропейскими партиями в Европе, не может быть линии, которая идет вразрез с официальной", – цитируются в сообщении слова Ландсбергиса.

Ландсбергис призвал Кащюнаса и других организаторов этой встречи как можно скорее прекратить связи с политиками "Альтернативы для Германии", не участвовать ни в каких официальных и неофициальных встречах.

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