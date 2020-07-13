"Сегодня мы готовы по программам, согласованию программ, со всеми партиями, которые есть в государстве – посмотрим, кого поддержат избиратели", – сказал Г. Ландсбергис журналистам в субботу после заседания совета партии.
По его словам, в будущем Cейме может быть большое разнообразие партий – от трех до восьми, однако красная линия в возможности работать вместе сейчас проведена только перед фракцией ИАПЛ-СХС, член которой Ирина Розова избежала импичмента по обвинениям с тайных связях с российскими дипломатами.
"Вероятно, не ошибусь, сказав, что в Cейме есть фракция, в которой есть коллега, практически избежавшая импичмента, хотя она, зная, сотрудничала с российскими секретными службами. Я не решусь называть такое действие укрепляющим государство, это тот водораздел, это Большой Каньон в политике", – сказал лидер консерваторов.
У него также есть "большие сомнения" в отношении возможностей еще одной партии правящей коалиции попасть в сейм – Литовской социал-демократической трудовой партии.
"Аграрии, я думаю, также будут иной партией. Честно говоря, я бы при оценке их стороны не был бы оптимистом, ведь постэпидемическая радость может долго не продлиться. Мы видим, как в других государствах, когда стихают эмоции, люди, осмелев, выходят на улицу и начинают думать о выборах совершенно иначе. Давайте посмотрим, что решат избиратели", – отметил он.
Выборы в Cейм состоятся 11 октября.
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