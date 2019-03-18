Все же он признал, что партия должна будет изменить стратегию в крупных городах, где не было избрано ни одного ее кандидата в мэры.
"Все усилия, которые приложили комитеты, особенно, которые приложили "аграрии" для того, чтобы провести расправу с традиционными партиями, все же не принесли результатов", – заявил Г. Ландсбергис на пресс-конференции в Вильнюсе в понедельник.
"Традиционные партии: Союз Отечества, социал-демократы и либералы, не только удержали свои позиции, но и укрепили их", – добавил он.
На муниципальных выборах Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы) получили 274 мандата членов советов самоуправлений, еще пять мандатов они добавили, участвуя в коалиционных списках. Это лучший результат в Литве.
Партия также получила 11 постов мэров, столько же, сколько их было и на выборах 2015 года.
"Скромная победа, которой мы радовались две недели назад, осталась скромной, осталась победой", – сказал лидер партии.
Он также заявил, что консерваторы изменят стратегию в крупных городах, где не получили ни одного поста мэра.
"Перемены неизбежны, если мы хотим твердо выступить не только через четыре года, (...) но все же и на парламентских выборах", – сказал политик.
Г. Ландсбергис признал, что консерваторы в крупных городах отчасти сталкиваются с проблемами кадров, например в Вильнюсе, где политиков привлекают другие должности.
"Вильнюсское самоуправление близко Cейму. Люди, которые могли бы сделать карьеру и видят свой политический путь в городе Вильнюсе говорят, что здесь мучиться с городом Вильнюсом, если можно в одномандатном округе где-то в другом месте пройти на другую должность", – сказал председатель партии.
Зуокас рад большей фракции в горсовете Вильнюса: будем в оппозиции (3)
Проигравший на выборах мэра Вильнюса Ремигиюсу...
Ландсбергис: попытки расправиться с традиционными партиями оказались безрезультатными (4)
Лидер консерваторов Гарбиэлюс Ландсбергис в...
Лидер "крестьян": я не оценил, насколько в мэрии важна личность (4)
Лидер Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ,...
Лидеры по мандатам на муниципальных выборах в Литве - консерваторы и социал-демократы (2)
На муниципальных выборах в Литве больше всего...
Президент: письмо премьера к по поводу БелАЭС – антиконституционное действие (31)
Президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье...
TOP новостей
Лидер "крестьян": я не оценил, насколько в мэрии важна личность (4)
Лидер Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ,...
Больше всего мэров будет у соцдемов, крупные города возглавлят представители комитетов (14)
После м униципальных выборов в Литве больше всего...
Ландсбергис: попытки расправиться с традиционными партиями оказались безрезультатными (4)
Лидер консерваторов Гарбиэлюс Ландсбергис в...
Причиной смерти певицы Юлии Началовой стало заражение крови (2)
Певица Юлия Началова умерла из-за заражения крови. Об...
Президент: письмо премьера к по поводу БелАЭС – антиконституционное действие (31)
Президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье...