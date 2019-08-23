Профессор Витаутас Ландсбергис сказал, что строительство Островецкой АЭС в Беларуси - это явный план Кремля, показывающий враждебность не только в отношении Литвы, но и в отношении всего Евросоюза. Это война, сказал профессор.
Vytautas Landsbergis
© DELFI / Domantas Pipas

"Этот агрессивный план и будущие действия - антиевропейские, их осуществляют в соответствии с политикой Кремля. Кремль декларировал, что ЕС для него - враг. Этого врага надо остановить, сломить и подчинить воле Кремля", – сказал в пятницу на международной конференции Ландсбергис.

Литва - на первой линии фронта, сказал профессор.

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"Нас очень заботит наша судьба. (...) Это политика демонстрации силы, не каких-то соглашений, переговоров – это политика диктата, поскольку они думают, что обладают мощью. Да, у них есть мощь – это бомба в Островце. Бомба, висящая над восточной частью ЕС, в первую очередь над Литвой", – сказал Ландсбергис.

По его словам, сейчас Литва будет жить в условиях постоянной угрозы, виной тому желание Кремля отомстить.

"Эта планета обречена из-за мести Кремля, это проект мести. Мы должны понять это и говорить об этом открыто. Этот проект - агрессия в отношении Литвы, в первую очередь. Россия - инициатор ядерной агрессии – в данной ситуации я предлагаю давать точные определения", – сказал патриарх консерваторов.

По его словам, Россиян действует безнадежно и едет "к пропасти" как, если говорить о демографическом кризисе, так и моральном и кризисе в плане охраны окружающей среды. Однако, как отметил Ландсбергис, в голове Кремля есть всегда один план.

"В любом случае у них есть последняя – война. Война всегда возможна. Они всегда имеют это в виду. (...) Что касается Островца, то война уже идет, если мы хотим остановить эту опасность, мы должны открыто говорить об этом", – сказал профессор.

напомним, что Островецкая АЭС находится в 50 км от Вильнюса. Парламент Литвы принял закон, запрещающий покупку электроэнергии Островецкой АЭС. Такое же решение приняла и Польша. На прошлой неделе латвийский оператор AST объявил, что когда Литва прекратит торговлю с Беларусью, электроэнергию из Беларуси можно будет покупать через Латвию.

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