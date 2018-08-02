"Я это расцениваю как раскол, в то время как общество нуждается в идеях, которые объединяли бы, сплачивали, вселяли в людей надежду и проложили путь к будущему. Я лично не согласен, это не позиция партии, это лишь мнение одного члена партии и не исключено, что это способ напомнить о себе, особенно в ходе подготовки к выборам", - сказал BNS Г.Ландсбергис.

Зарегистрировавшие поправки члены фракции СО-ХДЛ Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас говорят, что они добиваются исторической справедливости. Членство Л.Кащюнаса в партии было приостановлено в марте из-за его отношений с бывшим вице-президентом группы МГ Baltic Раймондасом Курлянскисом.

По мнению двух представителей фракции консерваторов, КПЛ следует признать преступной организацией, а занимавшие в ней руководящие позиции лица должны будут объявить об этом, если будут баллотироваться в качестве кандидатов на выборах, а также принимая участие в конкурсе на соискание должности на государственной или дипломатической службе.

Лидер консерваторов Г.Ландсбергис отмечает, что срока давности за преступления против человечности нет, а те, кто работал в КГБ, НКВД, уже ответили за свои преступления, либо, вне всякого сомнения, ответят".

"Полагаю, что мы уже прошли этот этап, а ковыряние в старых ранах раскалывает общество и не сплачивает (его) для общих целей Литвы, что сейчас очень необходимо. Уже не первый раз, когда эту идею снова и снова вытаскивают, лишь бы напомнить о себе", - резюмировал он.

Ландсбергис сказал, что будет призывать партию принять позицию, чтобы "партия в таких политических играх того или иного человека не участвовала как организация".

Согласно проекту, Компартия Литвы должна быть признана "преступной организацией, которая в 1940-1941 и 1944-1990 годы в оккупированной СССР Литве установила диктатуру".

В период Возрождения, ещё до восстановления независимости, Коммунистическая партия Литвы в конце 1989 года отделилась от Коммунистической партии Советского Союза, а в 1990-м изменила своё название и стала именоваться Демократической рабочей партией Литвы, а затем - Социал-демократической партией Литвы.

В 1990-1991 год одновременно функционировали и не пожелавшие отделиться от Коммунистической партии Советского Союза так намазываемые "платформенники", которые стремились к возвращению советской власти. Из-за организации попытки переворота партия была запрещена.