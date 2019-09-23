Ландсбергис не исключает объединения оппозиции накануне выборов 2020 года

Лидер Союза Отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис заявил, что поддержка других оппозиционных партий способствовала победе представителей консерваторов на прошедших в воскресенье выборах, а посему он не исключает возможности объединения перед парламентскими выборами в следующем году.
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

По мнению председателя СО-ХДЛ, оппозиционным партиям "преодолеть психологические барьеры" позволило подписанное в Сейме Литвы соглашение о сотрудничестве.

"Объединённая оппозиция работает лучше, это факт. Сплочённые традиционные партии, безусловно, могут сделать больше, мы говорим громче, мы более слышны, мы можем остановить больше бульдозеров, чем делая это в одиночку. Во-вторых - это поддержка и помощь друг другу во время выборов, что было особенно очевидно в Гаргждай, в Клайпедском районе, это было весьма очевидно в Йонишкисе", - подчеркнул Г.Ландсбергис на пресс-конференции в понедельник.

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"По этой причине я с оптимизмом смотрю в будущее, полагая, что формы сотрудничества могут быть самыми разнообразными, широкими", - сказал он.

Политик также подчеркнул, что победа в Гаргждай и Вильнюсе, прошлогодняя победа в Шакяй также показали, что консерваторы могут быть сильными и в городах.

"Это действительно вдохновляет и позволяет нам с уверенностью смотреть на 2020 год", - сказал он.

На выборах в минувшее воскресенье два представителя СО-ХДЛ получили места в Сейме: член Вильнюсского городского совета Пауле Кузмицкене - в Жирмунайском избирательном округе, а Раса Пятраускене - в Гаргждай. В результате фракция СО-ХДЛ в Сейме увеличится до 36 членов.

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