По мнению председателя СО-ХДЛ, оппозиционным партиям "преодолеть психологические барьеры" позволило подписанное в Сейме Литвы соглашение о сотрудничестве.
"Объединённая оппозиция работает лучше, это факт. Сплочённые традиционные партии, безусловно, могут сделать больше, мы говорим громче, мы более слышны, мы можем остановить больше бульдозеров, чем делая это в одиночку. Во-вторых - это поддержка и помощь друг другу во время выборов, что было особенно очевидно в Гаргждай, в Клайпедском районе, это было весьма очевидно в Йонишкисе", - подчеркнул Г.Ландсбергис на пресс-конференции в понедельник.
"По этой причине я с оптимизмом смотрю в будущее, полагая, что формы сотрудничества могут быть самыми разнообразными, широкими", - сказал он.
Политик также подчеркнул, что победа в Гаргждай и Вильнюсе, прошлогодняя победа в Шакяй также показали, что консерваторы могут быть сильными и в городах.
"Это действительно вдохновляет и позволяет нам с уверенностью смотреть на 2020 год", - сказал он.
На выборах в минувшее воскресенье два представителя СО-ХДЛ получили места в Сейме: член Вильнюсского городского совета Пауле Кузмицкене - в Жирмунайском избирательном округе, а Раса Пятраускене - в Гаргждай. В результате фракция СО-ХДЛ в Сейме увеличится до 36 членов.
Ландсбергис не исключает объединения оппозиции накануне выборов 2020 года
Лидер Союза Отечества - Христианские демократы Литвы...
Председателем Движения либералов избрана Чмилите-Нильсен (1)
Председателем оппозиционного Движения либералов в...
Палуцкас: Люди не видели большого смысла в этих выборах (13)
Лидер Социал-демократической партии Гинтаутас...
Президент Литвы отбывает на сессию Генассамблеи ООН обсуждать безопасность и климат (15)
Литовский президент Гитанас Науседа в воскресенье...
На вершине рейтинга партий - жестокая борьба: лидеры меняются местами (15)
На вершине рейтинга находятся две авторитетные партии -...
TOP новостей
Список самых состоятельных литовских политиков – неожиданная картина (41)
По новейшим данным исследования, проведенного журналом...
Тайны истории Вильнюса: столица Литвы как разменная монета империй (91)
80 лет тому назад Вильнюс официально стал белорусским...
Курьез в Вильнюсе: появились растяжки с призывом праздновать основание коммунистического Китая (12)
Вильнюсский муниципалитет обещает в понедельник...
Паневежис первым в этом году включает отопление другие города спешить не будут
Директор администрации Паневежской мэрии Томас Юкна...
Попытка интегрировать 7 раз судимого осужденного завершилась его побегом (4)
После информации о побеге работавшего на свободе...