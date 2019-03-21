За такое решение в Брюсселе проголосовало 190 делегатов из 194, сообщил BNS лидер партии литовских консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис.

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"Принято формальное решение, что членство остановлено", - сказал Г. Ландсбсергис.

В. Орбан уже не один год подвергается критике за ограничения судов, свобод СМИ, оппозиции, академического сообщества, а последней каплей стала контроверсная кампания против миграции.

На заказанных партией Fidesz рекламных плакатах были изображены представитель ЕНП председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и проживающий в США миллиардер либеральных взглядов Джордж Сорос, которые якобы поощряют массовую миграцию в Европу.

Перед голосованием во время дискуссии в Брюсселе Г. Ландсбергис сказал, что В. Орбан представляет угрозу для либерального порядка в Европе и поощряет распространение популизма.

По словам политика, информационная кампания может быть просто наглой кампанией, когда В. Орбан ищет врагов с целью победы на выборах.

"Однако, возможно, есть более злонамеренный план - при помощи ЕНП создать нелиберальный порядок в Европе", - предупредил он.

По словам Г. Ландсбергиса, деятельность В. Орбана поощряет популизм во всей Европе, включая Литву.

"Господин В. Орбан начинает видеть, что в других странах стали появляться последователи. Также и в моей стране. Возникают популистские нелиберальные партии и политики с вселяющим надежду обещанием - видите, ЕНП и ЕС не возражают против того, чтобы мы распространяли фейковые новости, искажали верховенство закона, и бог знает, остановят ли нас вообще. Золотой век для разного рода популистов", - сказал политик.

"Однако мне это не нравится. Я пообещал своим избирателям, что Литва и моя партия будут строить и укреплять Европу, а не разрушать ее. Так что я не буду стоять и смотреть, опустив руки", - сказал Г. Ландсбергис.

Он уверял, что его расстроили утверждения В. Орбана о том, что СО - ХДО и Fidesz якобы не находят общего языка по поводу христианских ценностей и миграции.

"Возможно, есть какие-то новые, неизвестные христианские ценности, распространяемые каким-нибудь другим понтификом, а не папой Франциском. Однако я боюсь, что мне об этом неизвестно, и я не знаю людей в своей партии, которых можно было бы обвинить в том, что они их не разделяют", - сказал Г. Ландсбергис.

Г. Ландсбергис обвинил В. Орбана в том, что его политика опирается на ложь.

"Христианская любовь, сочувствие к ближнему, постоянные поиски правды и добра - я убежден, что именно из этих ценностей исходят ЕНП и ЕС, и я не считаю, что мы должны не находить об этом общего языка. Однако если вы попытаетесь оправдаться тем, что ложь, на которой, кажется, была построена ваша политическая империя, является ценностями, которые вы защищаете - что ж, тогда у нас есть разногласия", - сказал лидер консерваторов.

"Знаю, что миграция - острая тема. Однако, если я правильно читаю папу Франциска, то мы должны помогать попавшим в беду - или хотя бы помочь им, чтобы они помогли себе", - добавил он.

Некоторые правые опасались, что венгерский лидер может объединить силы с вице-премьером Италии Маттео Сальвини и вместе с этим лидером итальянской крайней правой партии "Лига Севера" создать отдельную фракцию в Европарламенте (ЕП).

В преддверии напряженных выборов в ЕП, которые пройдут в мае, некоторые члены ЕНП также опасаются, что, наказав В. Орбана, они могут потерять поддержку электората, настроенного против миграции и поддерживающего жесткую линию венгерского премьера.