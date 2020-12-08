Ландсбергис намерен идти на новый срок полномочий в должности председателя партии

"В узком кругу я говорил о таких намерениях", - сказал Г. Ландсбергис в программе LRT в понедельник.

Его четырехлетний срок полномочий в СО - ЛХД истекает весной следующего года.

Г. Ландсбергис возглавляет партию консерваторов с апреля 2015 года.