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Назначенный министром иностранных дел председатель партии консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис в следующем году намерен идти на новый срок полномочий в должности главы партии.
Ландсбергис намерен идти на новый срок полномочий в должности председателя партии
© DELFI / Andrius Ufartas

"В узком кругу я говорил о таких намерениях", - сказал Г. Ландсбергис в программе LRT в понедельник.

Его четырехлетний срок полномочий в СО - ЛХД истекает весной следующего года.

Г. Ландсбергис возглавляет партию консерваторов с апреля 2015 года.

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