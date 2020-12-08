Ландсбергис намерен идти на новый срок полномочий в должности председателя партии

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Назначенный министром иностранных дел председатель партии консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис в следующем году намерен идти на новый срок полномочий в должности главы партии.
"В узком кругу я говорил о таких намерениях", - сказал Г. Ландсбергис в программе LRT в понедельник.
Его четырехлетний срок полномочий в СО - ЛХД истекает весной следующего года.
Г. Ландсбергис возглавляет партию консерваторов с апреля 2015 года.
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