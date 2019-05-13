В связи с тем, что литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис обещает уйти в отставку, лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис говорит, что партия Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) не рвется к власти.
Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы не рвемся к власти. Мы, как фракция, как партия, объективно оцениваем свои возможности в Сейме, потому что у нас 33 мандата. Очевидно, что рядом с "аграриями" это неадекватно", - сказал Г. Ландсбергис BNS.

По его словам, после ухода премьера возможные различные варианты, в том числе и широкая коалиция, и правительство меньшинства.

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"Но мы говорим о сценариях, которые, вероятно, дадут широкую поддержку сейма, если бы это был логичный вариант, когда Сейм вообще остается без оппозиции - для обуздания кризиса формируется такое правительство. Правительство меньшинства - возможно. Нужно смотреть объективно, каковы конституционные возможности", - сказал лидер консерваторов.

С. Сквернялис говорит, что то, что он не прошел во второй тур выборов, говорит о недоверии общества к правительству, поэтому он в июле уйдет в отставку с должности премьера.

У "аграриев" в Сейме 51 представитель.

Г. Ландсбергис утверждает, что С. Сквернялиса спровоцировал лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис.

"По моему мнению, это вызванный Р. Карбаускисом кризис, на который С. Сквернялис вынужден был реагировать, очевидно, что С. Сквернялис не хотел участвовать в этом кризисе, в который был вовлечен", - сказал лидер консерваторов.

"Реально это кризис, но прежде всего - кризис Р. Карбаускиса", - добавил он.

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