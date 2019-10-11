По словам Ландсбергиса, пытаясь возобновить диалог с Беларусью, мы, представители Литвы, "как будто виноватые, хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза ботинки".

"Самая большая проблема Литвы – это угроза жизнеспособности страны, исходящая от ядерного загрязнения совсем рядом, вблизи нашей столицы, в недопустимом месте завершается строительство станции без гарантий, без защиты, без международного разрешения и какого бы то ни было согласия Литвы", – сказал Ландсбергис в пятницу радиостанции Ziniu radijas.

Представитель консерваторов поднял вопрос, является ли сопротивление Литвы строительству этой станции "настоящим или же оно мнимое".

"Можно изображать определенное несогласие, но когда обсуждается легализация Беларуси, ее приближение к Европе, выдвигает ли Литва какие-нибудь условия в связи с этой отравой, гильотиной, которая построена недалеко Вильнюса? Литва не выдвигает никаких условий, сейчас готовится новый договору между Евросоюзом (ЕС) и Беларусью, Беларуси обещают дать всяческие блага, а как же с этим вопросом?" – сказал Ландсбергис.

"Тебе ставят на стол грязные ботинки: "Почему ты не улыбаешься?" А почему мы должны улыбаться? Живем, что поделаешь, есть у нас такая беда. Россия – беда Европы, Беларусь – беда Литвы", – сказал политик.

Консерваторы критикуют инициативу президента Гитанаса Науседы и министра иностранных дел Линаса Линкявичюса по расширению диалога с Беларусью, опасаясь, что будет смягчена позиция в вопросе о БелАЭС.

Президент Науседа отклоняет критику консерваторов, утверждая, что Литва не меняет позицию по БелАЭС, однако возникает угроза, что если воздерживаться от какого бы то ни было сотрудничества с Беларусью, то не будет вообще никакой возможности оказывать влияние в плане проведения в жизнь международных стандартов ядерной безопасности.

Литва в последние годы единственная из стран ЕС блокировала соглашение о приоритетах сотрудничества ЕС и Беларуси. Консерваторы говорят, что Литве и впредь не надо подписывать это соглашение. Президент и министр говорят, что одобрят договор только в том случае, если в нем будут условия об уважении к демократическим ценностям и требованиям ядерной безопасности.