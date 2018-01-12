Первый глава восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис говорит, что положение в области безопасности теперь хуже, нежели было 27 лет назад, когда Литва боролась за независимость.
"Мы столь беззащитны, как никогда, потому что угрозы изменились", - отметил он в пятницу на встрече Защитников свободы.
В.Ландсбергис полагает, что это потому, что "прежний агрессор приблизился к черте безумства, нет больше границ между прямой войной и непрямой".
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