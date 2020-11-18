"Я полагаю, что сегодня Литве не нужны радикальные перемены, нужны определенные утверждения и четкие сигналы, чтобы трансатлантическая общественность знала, что Литва является и всегда была надежным партнером США, и всегда им будет, невзирая на то, какую администрацию выбирают, либо какая управляет правительством Америки", – сказал он BNS в среду.

Председатель Союз отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛХД, консерваторов) подчеркнул, что большинство стратегических направлений внешней политики Литвы утверждаются путем консенсуса, невзирая на то, какая партия руководит правительством или МИД.

В качестве одной из приоритетных задач он упомянул помощь белорусской оппозиции.

"Это, пожалуй, один из крупнейших вызовов, приходящихся именно на Литву. Литва продемонстрировала лидерство, министр Линас Линкявичюс высоко поднял планку помощи в белорусском вопросе, но я действительно считаю, что можно не останавливаться и делать больше – предоставлять помощь в Евросоюзе и за его пределами белорусской оппозиции, которая в данный момент нашла убежище в Литве, а также решать, чем можно помочь, чтобы режим Александра Лукашенко не продолжался слишком долго", – сказал претендент в министры.

Он также отметил необходимость укрепления отношения с Германией, назвав это государством сердцем ЕС.

Г. Ландсбергис отмел опасения уходящего премьера Саулюса Сквернялиса о том, что правые могут испортить хорошие отношения с соседними Польшей и Латвией.

"Я отмечаю, что глава временного правительства и министры пытаются немного перейти в оппозиционный режим, и расписывают все темными красками. Союз отечества обладает опытом в сфере внешней политики, а радикальных изменений, которых бы стоило опасаться премьеру Сквернялису или жителям Литвы, не должно быть", – сказал лидер консерваторов.

Если он будет утвержден главой МИД, то покинет пост старосты фракции консерваторов в Сейме. Г. Ландсбергис пока не раскрывает, кто бы мог сменить его на этом посту.

Кандидат правых в премьеры Ингрида Шимоните в среду после встречи с президентом Гитанасом Науседой сказала, что хочет видеть Г. Ландсбергиса на посту главы МИД.

Ее собственная кандидатуру в качестве главы правительства будет представлена Сейму в четверг.