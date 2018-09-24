"У нас был и есть всеобщий пастырь, но я верю, что отныне у нас есть и друг, который познакомился с этими людьми, с этой страной и впустил в сердце", - заявил В. Ландсбергис журналистам после состоявшейся в воскресенье встречи с папой у Музея оккупаций и борьбы за свободу.

По его словам, необходимо оценить и то, что папа сказал, будучи в Литве, и какие места посетил.

"Само событие состоит из множества событий, и все они как молитва, все это весть. Мы пытаемся понять, и, пожалуй, до конца не понимаем, что происходит, что произошло", - сказал В. Ландсбергис.

"К нам прибыл наместник Христа, уполномоченный побыть с нами. И то, что он вообще говорит, что он означает, и то, что он прибыл в Литву, и что именно в Литве посещает, - посещает самые чувствительные, самые болезненные места в смысле пережитого для нашего народа и общества, он хочет в них побывать. И это не часть протокола, он сам выбрал, он хочет познать, увидеть первоисточник", - сказал В. Ландсбергис.

Папа Франциск посетил Вильнюс и Каунас в минувшие субботу и воскресенье. В Президентском дворце он встретился с главой государства Далей Грибаускайте, помолился в часовне Святых ворот в Вильнюсе, пообщался с молодежью на Кафедральной площади, провел богослужение в Каунасском парке Сантакос, в Каунасском кафедральном соборе пообщался с литовским духовенством, в столице почтил память жертв нацизма.

В воскресенье во второй половине дня формально визит папы в Литве завершился, но Святой Отец продолжил свою поездку по странам Балтии - в понедельник и вторник он будет в Латвии и Эстонии.