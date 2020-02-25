"В конце концов почти должную (оценку дала Литва – ред.), он и обвиняемый, и подозреваемый, и был осужден. Это затянулось очень надолго. И всё же в конце концов это было сделано", – сказал Ландсбергис BNS во вторник.

Потерявший отца 12 января 1991 года Робертас Повилайтис говорит, что роль Язова в тех убийствах получила должную оценку, однако Повилайтис в беседе с BNS выразил сожаление, что до сих пор надлежащим образом не изучена ответственность тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачёва.

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Вильнюсский окружной суд в прошлом году приговорил Язова заочно к 10 годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечества.

Помимо Язова, в деле 13 января виновными признано более 60 офицеров, коммунистических деятелей и сотрудников КГБ.

Язову было 95 лет.

Язов был министром обороны СССР с мая 1987 года до августа 1991 года.