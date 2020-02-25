aA
Первый фактический глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис говорит, что Литва дала надлежащую оценку ответственности скончавшегося во вторник бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова за советскую агрессию в 1991 году, хотя процесс и затянулся надолго.
Vytautas Landsbergis
Vytautas Landsbergis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"В конце концов почти должную (оценку дала Литва – ред.), он и обвиняемый, и подозреваемый, и был осужден. Это затянулось очень надолго. И всё же в конце концов это было сделано", – сказал Ландсбергис BNS во вторник.

Потерявший отца 12 января 1991 года Робертас Повилайтис говорит, что роль Язова в тех убийствах получила должную оценку, однако Повилайтис в беседе с BNS выразил сожаление, что до сих пор надлежащим образом не изучена ответственность тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачёва.

Статьи по теме:
Скончался последний маршал СССР Дмитрий Язов  (11)

Вильнюсский окружной суд в прошлом году приговорил Язова заочно к 10 годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечества.

Помимо Язова, в деле 13 января виновными признано более 60 офицеров, коммунистических деятелей и сотрудников КГБ.

Язову было 95 лет.

Язов был министром обороны СССР с мая 1987 года до августа 1991 года.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Банки не успевают оформлять ипотечные кредиты, аналитик призывает мыслить трезво (26)

Экономисты уже несколько лет подряд говорят о том, что...

Дискуссия в Висагинасе о привлечении инвестиций в регионы Литвы: кого и как приглашать, каких перспектив ожидать?

Не секрет, что экономическое развитие регионов и...

Из-за опасений в связи с коронавирусом в Сантаришкскую клинику обратились 14 пациентов

Ситуация в связи с распространением инфекции 2019-nCov...

Как алкоголь действует на водителей – что происходит после одного бокала (17)

Во многих европейских странах разрешают управлять...

Ландсбергис: Литва дала должную оценку ответственности Язова за советскую агрессию (48)

Первый фактический глава независимой Литвы Витаутас...

|Maža didelių žinių kaina