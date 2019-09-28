Г. Ландсбергис настаивал на том, что никакое правительство и правящее большинство также не помогут президенту.

"С началом разговоров о начале создания государства всеобщего благоденствия, появилась надежда на то, что застопорившийся вагон трансформации страны начнет сдвигаться со смертельной точки. Государство всеобщего благосостояния обещают уже 30 лет", - сказал лидер консерваторов.

Он приветствовал предложения президента Г. Науседы.

"Придерживаясь слов, сказанных на выборах, президент поделился своими первыми идеями о том, как можно увеличить благосостояние в Литве. Приглашение к дискуссии искреннее и должно быть услышано. Но когда мы слышим, что правительство выступает за все, но не будет ничего делать для президента, мы должны понимать, что обещанное президентом процветание будет заморожено как минимум на год", - сказал он.

Он иронизировал: зачем переходить к определенным реформам, если от этого не становишься более популярным.

"И понимание того, что нужно двигать, тоже не очень хорошее", - сказал он.

"На самом деле, государство не говорит по существу", - критиковал Г. Ландсбергис.

"Я должен исправить одну ошибку: я сказал, что некоторые предложения крестьян должны быть отозваны. Но я должен отказаться от этого, потому что нечего будет отзывать", - настаивал он.

Г. Ландсбергис сказал, что люди уже устали от беспорядка. "Литве больше не нужна очередная революция радикалов", - заявил он.

Андрюс Кубилюс, член Европарламента, сказал, что консерваторам может просто понадобиться победа на выборах.

"Мы должны выиграть парламентские выборы в следующем году, потому что нам нужно эффективное правительство для защиты Литвы", - сказал он.

Выступая, он выразил надежду, что в общественной сфере будет меньше политики главы Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса.

"Что является самым большим "достижением" Р. Карбаускиса? В государственной жизни не осталось государственной политики, вечная оценка В. Пранцкетиса, попытки некоторых партий участвовать в реинкарнации. Все это ерунда, на которую я предлагаю перестать обращать внимание, им нравится, когда им уделяют внимание", - сказал А. Кубилюс.