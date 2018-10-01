На заседании совета СО - ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис предложил лозунг "партия для людей" к приближающимся выборам в советы самоуправлений, Европарламент (ЕП), президента.
Он признался, что в этой связи слышал и насмешки.
"Те, кто подходил ко мне с улыбкой, зачастую ироничной, говорили: так а кем вы были раньше, чьей партией? (...) Это слово появилось при обсуждении нынешней политической ситуации в Литве", - сказал Г. Ландсбергис в субботу.
"Мы сейчас смотрим на "крестьян", все правящее большинство, принятые ими решения и на то, с чем мы боремся - по сути их можно охарактеризовать, что правящее большинство является партией власти. Это люди, которые хотят остаться у власти любой ценой", - сказал политик.
По его словам, консерваторы должны быть противовесом такой политической силе.
"И кто с другой стороны? Мне кажется, что это партия или сообщество, которое находится на стороне людей. Это партия, которая встает рядом с людьми и стремится помочь людям, эта партия, это сообщество, которое стремится представлять людей", - рассуждал Г. Ландсбергис.
Он сказал, что консерваторы не будут участвовать в парламентских расследованиях, которые инициируются правящими. По его словам, это инструменты политической расправы.
"Мы в них не участвуем, если меня пригласят в качестве свидетеля, то пусть приводят со стражей, мне там нечего сказать", - сказал член сейма.
Председатель СО - ХДЛ призвал лучше говорить о положении в культуре, медицине, образовании, об обеспечении демократии.
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