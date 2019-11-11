Кукурайтис: Потребность в услугах по уходу неожиданно растет

В следующем году из государственного бюджета на социальную помощь людям с тяжёлыми формами инвалидности предусмотрено 34,2 млн евро - на 10 млн евро больше, чем в прошлом или позапрошлом году. Но министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис говорит, что растущего финансирования услуг по уходу недостаточно.
Linas Kukuraitis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Это не решает проблему полностью, но снимает напряжение (...) Потребность в уходе возрастает резко - за 10 лет она возросла почти в 10 раз. Это свидетельствует о ситуации стареющего общества", - сказал Л.Кукурайтис на заседании Комитета Сейма по социальным вопросам и труду в ходе рассмотрения проекта государственного бюджета на 2020 год.

Статьи по теме:
Со следующего года в Литве изменятся почти все выплаты  (20)
В Литве снова сокращается количество жителей  (14)

По его словам, сестринские услуги в настоящее время финансируются из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), а услуги по уходу - из государственного бюджета, но эти услуги должны быть объединены.

"Мы говорим о создании общего фонда и появлении новой службы долгосрочного ухода", - сказал министр.

Министерство социальной защиты и труда совместно с Министерством здравоохранения намерены разработать концепцию услуг по долгосрочному уходу и обеспечить устойчивые способы её финансирования. Одной из идей является создание Фонда долгосрочного ухода, который будет включать средства государственного бюджета, муниципалитетов, ФОМС и структурных фондов Европейского союза, а также часть подоходного налога с населения.

По мнению Минсоцтруда, такой фонд может появиться в 2022 году.

Как сообщили BNS в министерстве, в 2017–2018 годах из государственного бюджета на социальное обеспечение лиц с тяжёлыми формами инвалидности было предусмотрено по 23,1 млн евро, а в этом году - 23,6 млн евро.

Общее финансирование социального сектора должно увеличиться на 13,6% в следующем году, то есть, 1,2% валового внутреннего продукта (ВВП).

Политика

Кукурайтис: Потребность в услугах по уходу неожиданно растет

В следующем году из государственного бюджета на...

Науседа поздравил Польшу и назвал её одним из ближайших союзников Литвы (17)

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа...

Науседа встретился с главой Италии: литовские продукты высоко ценят в Италии (27)

Президент Литвы Гитанас Науседа 8 ноября встретился с...

Страны Балтии назвали падение Берлинской стены "крахом империи зла" (57)

По случаю 30-летия падения Берлинской стены главы МИД...

Литва просит помощи у депутатов Европарламента в защите судей и прокуроров от России (89)

Министр юстиции Литвы, генеральный прокурор и...

TOP новостей

В новых рейтингах – удар избирателей за драму в парламенте Литвы (53)

Самая многочисленная парламентская партия Литвы...

Жители Литвы скептически оценивают решение убрать зеленую стрелку: водители не знают, что делать (13)

Решение отказаться от зеленых стрелок на светофоре,...

Экономист осудила налог на недвижимость: так не должны поступать (16)

Налог на недвижимость должен быть целенаправленным и...

У жителей Литвы осталось несколько дней для уплаты налога на землю

Каунасское отделение Государственной налоговой...

Вильнюс готовится к Рождеству: надеются, что главная елка удивит не только жителей, но и другие города мира (3)

В этом году в последний день ноября огни зажгутся на...