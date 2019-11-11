"Это не решает проблему полностью, но снимает напряжение (...) Потребность в уходе возрастает резко - за 10 лет она возросла почти в 10 раз. Это свидетельствует о ситуации стареющего общества", - сказал Л.Кукурайтис на заседании Комитета Сейма по социальным вопросам и труду в ходе рассмотрения проекта государственного бюджета на 2020 год.
По его словам, сестринские услуги в настоящее время финансируются из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), а услуги по уходу - из государственного бюджета, но эти услуги должны быть объединены.
"Мы говорим о создании общего фонда и появлении новой службы долгосрочного ухода", - сказал министр.
Министерство социальной защиты и труда совместно с Министерством здравоохранения намерены разработать концепцию услуг по долгосрочному уходу и обеспечить устойчивые способы её финансирования. Одной из идей является создание Фонда долгосрочного ухода, который будет включать средства государственного бюджета, муниципалитетов, ФОМС и структурных фондов Европейского союза, а также часть подоходного налога с населения.
По мнению Минсоцтруда, такой фонд может появиться в 2022 году.
Как сообщили BNS в министерстве, в 2017–2018 годах из государственного бюджета на социальное обеспечение лиц с тяжёлыми формами инвалидности было предусмотрено по 23,1 млн евро, а в этом году - 23,6 млн евро.
Общее финансирование социального сектора должно увеличиться на 13,6% в следующем году, то есть, 1,2% валового внутреннего продукта (ВВП).
Кукурайтис: Потребность в услугах по уходу неожиданно растет
В следующем году из государственного бюджета на...
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