Признаки нарушения Конституции он видит в "ультимативных угрозав Карбаускиса в адрес депутата Юстаса Джюгялиса с требованием покинуть фракцию ЛСКЗ".

"Юстас Джюгялис виновен в том, что осмелился публично раскритиковать Великого Вождя. И еще назвал его "патологическим лжецом". Запуганный Вождем он позже публично извинился за свои слова. Но Великий Вождь не успокоился: публичная критика недопустима. За нее ждет месть, будет преследование и наказание", - охарактеризовал ситуацию Кубилюс.

Консерватор обратил внимание на то, что все не так просто, как пытается представить староста фракции ЛСКЗ. Политик обратил внимание на то, что во 2 ч. 33 ст. Конституции сказано: "У граждан есть право критиковать работу служащих государственных учреждений и ведомств, обжаловать их решения. Преследование за критику запрещается".

"Судя по ультимативным заявлениям Карбаускиса можно понять, что Великий Вождь намерен нарушить этут пункт Конституции. В соответствии с Конституцией, депутат за грубое нарушение Конституции может навлечь на себя импичмент", - обратил внимание Кубилюс.