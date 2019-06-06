"Я думаю, что еще рано что-то говорить конкретно. В первые дни в ЕП мы слышим, что проходят интенсивные дискуссии между основными партиями – Европейской народной, к которой мы относимся, социалистов, либералов и зеленых – обо всем пакете", – сказал в интервью Žinių radijаs Кубилюс.

По его словам, сейчас ведутся переговоры о посте главы Еврокомиссии, на этот пост Европейская народная партия выдвигает Манфреда Вебера.

"Сейчас еще такая стадия, когда каждая группа партий предлагает своих кандидатов. До середины июля эта проблема должна быть решена, должны найти решение, в первую очередь по вопросу председателя ЕК", – сказал Кубилюс.

"Пока ходит много слухов. В первую очередь потому, что группы партий пытаются демонстрировать и доказывать свою силу", – заметил он.

По данным издания Rzeczpospolita, Вишеградская группа – Польша, Венгрия, Чехия и Словакия – информировала Дональда Туска, что кандидатуру Грибаускайте не поддерживает. Кубилюс расценивает эту информацию как факт, подтверждающий, что Грибаускайте всерьез рассматривают как кандидата на этот пост.

"Из этой публикации можно понять, что страны Вишеградской группы ответили на вопрос, заданный Дональдом Туском о кандидатуре Грибаускайте. Первый ответ, что они, не одобряют, они поддерживают Мароша Шефчовича.

Но насколько я понимаю логику действия Совета ЕС, то обычно на этот пост предлагают бывшего главу какой-либо страны. Марош Шефчович страну не возглавлял, он является кандидатом в председатели ЕК. Может его кандидатуру предложили и на пост главы Совета ЕС, может быть, так хотят упрочить его позицию в переговорах за пост главы ЕК", – предположил Кубилюс.

Непартийность может быть козырем Грибаускайте, поскольку иногда партиям не удается договориться между собой. Тогда право первенства может быть у тех, кто более независим.

"Надо помнить, что есть ряд факторов, которые стараются учитывать при назначении: если один пост получает бывший глава крупной страны, в данном случае, например, Вебер станет главой ЕК, тогда второй значимый пост отдают кому-то из небольших стран. Литва отвечает этому требованию.

Второе – если один пост достается Старой Европе, в данном случае – это представитель Германии, то какой-то из постов должны дать представителю новой Европы, так Дональд Туск занял пост главы Совета ЕС. Это тоже важно", – сказал Кубилюс.

Он обратил внимание и на то, что 70 политических лидеров подписали известное письмо о том, что один из руководящих постов должны предоставить женщине.

"Уже в течение длительного времени на руководящих постах в ЕС не было женщин. Тут у Грибаускайте есть преимущество", – сказал Кубилюс.

По его словам, на данном этапе заявления Польши или других стран не могут иметь значения последнего вердикта.