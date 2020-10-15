"Когда как следует празднуешь, наутро бывает плохо. Тогда, проснувшись, думаешь – и зачем надо было вчера так безответственно праздновать", – так охарактеризовал Кубилюс принятие бюджета в среду.

"Иначе это не назовешь, только "бюджетом тяжелого похмелья". Вместе с выборами закончились полгода неконтролируемого и нерационального разбрасывания денег, "пир во время чумы" закончился, завершилась и одна из самых дорогих в истории Литвы предвыборная компания одной правящей партии (за государственные деньги). Пришел понедельник, а с ним тяжелое похмелье", – писал политик в фейсбуке.

Он сказал, что от этого "похмелья" голова будет болеть не у нынешнего премьера Саулюса Сквернялиса, а у будущего главы правительства.

"Однако данные Минфина бесспорны – похмелье это такое дело, что их не избежать и последствия не изменить – как ни старайся, сколько таблеток не пей, голова все равно будет болеть", – писал представитель консерваторов.

Он напомнил, что во время пандемии правящие смело брали в долг и "бросались деньгами".

Кубилюс писал, что он рад одному - что экономике страны удалось неплохо выдержать первую волну пандемии.

"Но непонятно, благодаря живучести нашей экономики, или потому что власти, не думая, разбрасывались деньгами, которые надо кому-то возвращать", – удивлялся он.

"На самом ли деле надо было столько тратить, столько брать в долг и на столько увеличивать дефицит бюджета, ведь, мне кажется, наша экономика показала свою живучесть, чего заранее никто не мог прогнозировать. Это важный вопрос, но его должны оценить эксперты в будущем. Не парламентарии, а настоящие эксперты, поскольку каждый кризис - хороший урок на будущее", – писал он.

Кубилюс пытался ответить на вопрос, насколько тяжелым будет "похмелье".

"Во-первых, надо запомнить несколько цифр, которые правительство назвало при утверждении бюджета на 2021 год. До сих пор хотя правительство в одностороннем порядке и не по Конституции, увеличивало разные расходы, но избегало включать это в бюджет на этот год, поэтому некоторые цифры, о которых мы могли лишь гадать, сейчас выяснились", – писал политик.

По его словам, только из проекта бюджета на будущий год выясняется, что госдолг с 35% ВВП (в 2019 г.) увеличился до 45.6 %, а в 2021 г. увеличится до 50.3%.

"И это уже неизбежный процесс, поскольку дефицит бюджета в этом году вырос на 8.8%, а в следующем правительство планирует уменьшить его до 5%. Дефицит - это такое дело, когда расходы превышают полученные доходы, а эту разницу погашают за счет кредитов. Поэтому в следующем году правительство предусмотрело дефицит бюджета в размере 5%, поэтому можно предугадать и рост долга", – сказал он.

Кубилюс сказал, что и такое будущее можно планировать, но похмелье все равно будет тяжелым. И, возможно, придется туже затянуть пояса. Это "подарок" нынешнего правительства будущему.

"Надо отметить, что снижение дефицита бюджета с почти 9% до 5% означает значительно жесткое "затягивание поясов". Исходя из своего опыта могу сказать, что во время кризиса 2008–2012 года наши усилия за год уменьшить дефицит на 3% были болезненными и для людей и для политиков. Поэтому бюджет этой власти - это не только бюджет "тяжелого похмелья", но и такой бюджет, который власти запланировали для будущего правительства, чтобы ей самой после поражения на выборах его не пришлось осуществлять", – писал лидер СО-ХДЛ.

Он заметил, что безболезненно дефицит можно увеличить., когда чудесным образом растут доходы.

"Но, как вы знаете, такое бывает только в сказках. Можно и иным способом – чудесным образом и радикально снизить госрасходы щедро увеличенные бывшим правительством. Исходя из опыта, могу сказать, что у нас в реальной жизни такие чудеса случаются редко", – поделился прогнозами Кубилюс.