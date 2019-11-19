Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не следует считать прогрессом Москвы возвращение Украине трех задержанных военных судов, поскольку такое действие не свидетельствует ни о никакой "большой победе".
Asta Skaisgirytė, Linas Linkevičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

Во вторник министр сказал, что возврат судов следует сравнить с ситуацией, "когда кто-то украл тысячу долларов, а потом возвращает сто".

"Возможно это и грубое сравнение, но я не считаю, что это большая победа", – сказал Л. Линкявичюс журналистам в Президентском дворце.

Три украинских военных судна в прошлом году были задержаны в Керченском проливе, рядом с аннексированным Крымским полуостровом.

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Во время этой конфронтации Россия также арестовала 24 члена украинских экипажей, но в сентябре их вернули Украине во время обмена пленными.

"Эти суда они и так должны были вернуть. В конце концов, напомню, что моряков должны были вернуть по решению Морского трибунала ООН, однако они были обменены", – сказал Л. Линкявичюс.

"Это не следует оценивать как какой-то особый прогресс. Это определенный шаг, что и так должно было произойти", – добавил он.

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