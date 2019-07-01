В заявлении, в частности, говорится: "Будущее Совета Европы находится под угрозой в целом, так как Совет Европы теряет доверие людей, которых он защищает. Мы возвращаемся домой, чтобы провести консультации с нашими парламентами и правительствами по вопросу о совместных действиях в Ассамблее в течение следующих мероприятий".

Вскоре, однако, выяснилось, что делегации некоторых стран решили остаться в Страсбурге и продолжить работу, по крайней мере, в течение летней сессии.

По результатам голосования 25 июня 116 членов ПАСЕ проголосовали за возвращение России, 62 – против, и 15 – воздержались.

Эгидиюс Варейкис: "У меня мечта, чтобы Россия приезжала не с проблемами, а с их решением"

Среди голосовавших "против" был и заместитель председателя политической группы Европейская народная партия, депутат Сейма Литовской Республики от Союза крестьян и зеленых Эгидиюс Варейкис (Egidijus Vareikis). В разговоре с корреспондентом Русской службы "Голоса Америки" он сказал: "Заявление семи стран-членов ПАСЕ было политическим жестом, призванным показать, что мы недовольны тем решением, которое было принято. Но это не означает, что Литва выходит из Совета Европы или из его Парламентской Ассамблеи".

Литовский политик добавил, что поводов для информационной сенсации нет, что делегация его страны будет консультироваться с национальным парламентом по поводу дальнейших действий, поскольку решение о том, чтобы покинуть Страсбург или остаться находится вне пределов компетенции национальной делегации и принимается на государственном уровне. Поясняя внешнеполитическую позицию делегации Литвы в ПАСЕ, он отметил: "Мы поддерживаем Украину и Грузию, мы голосовали против такого возвращения российской делегации, которое произошло. А что будет дальше – посмотрим".

И в самом конце своего комментария Эгидиюс Варейкис подчеркнул: "У меня есть мечта: чтобы Россия приезжала на заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы не с проблемами, а с решением проблем. Но пока количество проблем не уменьшилось, а наоборот - увеличилось".

Марюс Лауринавичюс: "Много людей на Западе не понимает, что российский режим является преступным"

Старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс (Marius Laurinavičius) считает, что Литве удалось выразить свое несогласие с безусловным возвращением делегации России ее полномочий в ПАСЕ. "Но нагнетать обстановку в ситуации, когда почти все наши партнеры на Западе поддерживают это возвращение, с дипломатической точки зрения, наверно, не было бы в интересах Литвы. И, я думаю, именно потому было принято решение остаться с Страсбурге", – предположил эксперт в беседе с корреспондентом Русской службы "Голоса Америки".

27 июня в Страсбурге прозвучал надзорный доклад другого литовского делегата в ПАСЕ – Эмануэлиса Зингериса. Доклад¸ сделанный им на русском языке, был посвящен расследованию убийства Бориса Немцова. Этот документ был единогласно одобрен Парламентской ассамблеей Совета Европы, несмотря на то, что российская делегация не участвовала в голосовании, а ее руководители покинули зал заседаний ПАСЕ. Основной вывод по результатам доклада был таким: "российские власти не провели тщательное, эффективное и добросовестное расследование убийства".

Комментируя ситуацию, Марюс Лауринавичюс сказал, что доклад Зингериса и голосование по нему в ПАСЕ нужны не для того, чтобы побудить Россию провести более тщательное расследование убийства российского оппозиционера, поскольку вряд ли эта цель будет достигнута. "Это важно для нас самих, я имею в виду Запад. Мы хотя бы сами для себя должны вносить ясность по таким преступлениям нынешнего режима России. Собирать досье, открывать глаза западного сообщества на эти преступления, потому что еще много людей во власти на Западе не понимают, что нынешний российский режим является преступным. И что сотрудничество с таким режимом – это поддержка преступника", – отметил Лауринавичюс.

Возвращаясь к теме возвращения российской делегации в ПАСЕ, собеседник "Голоса Америки" подчеркнул, что не видит в этом никакого здравого смысла. "Потому что все-таки Россия не изменила своего поведения на международной арене, – пояснил он. – Решение о лишении ее права голоса в ПАСЕ было принято после аннексии и оккупации Крыма, но затем произошло много других событий, которые доказывают, что Россия не то что не меняет своего подхода к международному праву и всем принятым правилам, но еще больше разрушает эти правила, никак не реагирует на решения международных правовых институций. Например, она проигнорировала требование международного трибунала возвратить украинских моряков".

"Такое решение будет только приводить к дальнейшим агрессивным действиям России, направленным против западных стран", – подчеркивает Лауринавичюс.

Карлис Даукштс: "Нельзя считать, что мы можем полностью диктовать свою волю"

Иной точки зрения придерживается латвийский эксперт-международник Карлис Даукштс (Kārlis Daukšts). "Я поддерживаю позицию министра иностранных дел Германии (Хайко Мааса – А.П.), который считает, что нужно все-таки разговаривать с Россией, не уходить от России и держать ее в объятьях", – отметил он. Вместе с тем, по словам Даукштса, в латвийском обществе сильны "фантомные опасения", связанные с "большим восточным соседом", и с тем, что Центральная Европа отвернется от Балтии, поскольку в этих странах непонятны тревоги латышей, литовцев и эстонцев, связанные с Россией. "И я думаю, что латвийская делегация находилась между этими двумя подходами", – пояснил Карлис Даукштс ситуацию, когда латвийская делегация вначале не объявила о своем возможном уходе из ПАСЕ, затем присоединилась к декларации других шести стран.

Упомянув комментарии ряда европейских СМИ о том, что безусловное возвращение России в ПАСЕ является капитуляцией Европы перед Кремлем, Карлис Даукштс отметил: "Я все-таки считаю, что это не так. Нельзя не разговаривать со страной, обладающей огромной территорией, огромным населением и огромными ресурсами, и нельзя считать, что мы можем полностью диктовать свою волю. Нужно разговаривать", – убежден латвийский эксперт.

"Сначала, – отмечает Даукштс, – в различных политических ток-шоу на российском телевидении была огромная эйфория, что это – огромная победа России, превосходство позиции нажима и агрессивности. Но вдруг я почувствовал, что произошло изменение тональности. Россия поняла, что возвращение в Европу означает, что нужно одновременно брать на себя какую-то долю ответственности. И Европа все-таки может влиять на общественное мнение и на политические реалии в России. Поэтому я думаю, что этот шаг (возвращение России в ПАСЕ – А.П.) не следует воспринимать полностью отрицательно".

Вацлав Радзивинович: "Для польского общественного мнения это шок"

29 июня стало известно, что польская делегация не примет участия в назначенном на начало июля заседании комиссии по делам культуры ПАСЕ. Это решение было принято главой польской делегации в ПАСЕ Влодзимежом Бернацким и вице-спикером Сейма Рышардом Терлецким в ответ на состоявшееся голосование.

Ранее Бернацкий прокомментировал уход польской делегации с заседания ПАСЕ словами: "Мы в первую очередь хотели дать четкий сигнал, что мы не принимаем методики и действий, в ходе которых подрываются основы системы ценностей ПАСЕ. Во-вторых, мы хотим вернуться в наши страны, чтобы обсудить ситуацию в парламентах и проконсультироваться с МИДами. Мы, наконец, хотим дать время руководству ПАСЕ, чтобы переосмыслить эту из ряда вон выходящую ситуацию".

Тем временем российский интернет-портал "Военное обозрение", ссылаясь на заявление главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Виктора Арьева о том, что Украина и еще шесть делегация в полном составе покинула сессию ПАСЕ, утверждает: "Осталось в ПАСЕ… большинство парламентариев из состава делегации Польши".

Корреспондент Русской службы "Голоса Америки" обратилась к живущему в Варшаве журналисту Вацлаву Радзивиновичу (Wacław Radziwinowicz) с просьбой прояснить ситуацию. "Для меня это – полный сюрприз, – признался журналист. – Я не понимаю, в чем дело, о чем идет речь".

"Насколько мне известно, они (члены польской делегации в ПАСЕ – А.П.) вернулись в Польшу, и сейчас будут вести консультации в Сейме и в министерстве иностранных дел. Темой консультаций является вопрос: вернутся ли поляки на осеннюю сессию ПАСЕ в октябре. И еще неизвестно, какое решение будет принято: будет ли Польша на неких условиях принимать участие в дальнейшей работе ПАСЕ, или вообще на какое-то время покинет эту организацию", – рассказал Вацлав Радзивинович.

Польский журналист отметил, что положение осложняется тем, что Россия по-прежнему отказывается предоставить Польше останки самолета, потерпевшего катастрофу 10 апреля 2010 года вблизи Смоленска. А в этой катастрофе, как известно, погибла вся польская делегация во главе с президентом республики Лехом Качиньским. "Что касается того, что будет дальше, то сложно сказать, как поступят наш МИД и наш парламент. Но вообще в Польше восприняли решение возвращении России всех прав в ПАСЕ очень отрицательно. Можно сказать, что для польского общественного мнения это шок", – подчеркнул собеседник "Голоса Америки".

Что же касается статьи в "Военном обозрении", то Вацлав Радзивинович поясняет: "Весь состав польской делегации во время голосования выступил против возвращения делегации России всех прав в ПАСЕ. И только один представитель делегации – Кшиштоф Мешковский – голосовал за возвращение прав российской делегации. Но сейчас он везде поясняет, что это была какая-то техническая накладка. Этим, конечно, воспользовались кремлевские СМИ и заявили, что “даже не все традиционные русофобы” выступали против России, и в качестве примера ссылались на польскую делегацию. При этом о технической ошибке и об объяснениях господина Мешковского они вообще ничего не говорят.

"Могу лишь сказать, что еще в среду председатель нашей делегации в ПАСЕ Влодзимеж Бернацкий уже в Польше заверил национальные СМИ, что все польские делегаты покинули Страсбург и вернулись в Польшу. Очень сложно себе представить, что в такой обстановке польский парламентарий мог соврать, потому что его просто бы уничтожили как политика", – подчеркнул Вацлав Радзивинович.