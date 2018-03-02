Однако было ли увольнение обоснованным далее будет решать обратившийся в КС за разъяснениями Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС).
"Конституционный суд (...) постанавил (...) признать, что постановление правительства от 28 сентября 2016 года об увольнении Йонаса Милюса с поста директора ГПВС не противоречит Конституции", – заявил в пятницу председатель ЕК Дайнюс Жалимас.
ВОАС обратился в Конституционный суд в прошлом году с просьбой рассмотреть решение правительства о неодобрении отчете Й. Милюса о деятельности и об его увольнении.
Правоохранительные органы предъявили Милюсу подозрения в служебных злоупотреблениях и фальсификации документов. Утверждалось, будто каунасская компания Judex, являющаяся производителем замороженных пищевых продуктов, через представителя партии “Порядок и справедливость” парламентария Пятраса Гражулиса стремилась оказать влияние на ГПВС с целью избежать взысканий за нарушения.
П. Гражулис был опрошен в качестве специального свидетеля, между тем Й.Милюс свою вину категорически отрицает.
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