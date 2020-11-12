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Конституционный суд (КС) Литвы в четверг из-за несвоевременного обращения отказался принять запрос парламентариев о том, нарушила ли организованная Андрюсом Тапинасом против Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) кампания Закон о выборах в Сейм.
Valdemaras Tomaševskis
Valdemaras Tomaševskis
© DELFI / Domantas Pipas

КС констатировал, что парламент пропустил предусмотренный в законе 72-часовой срок с момента официального обнародования результатов выборов в Сейм.

"КС констатировал, что Сейм пропустил предусмотренный в законе максимальный 72-часовой (3-хдневный) срок для подачи такого запроса", - говорится в сообщении КС.

ИАПЛ - СХС утверждает, что обращение не было направлено своевременно из-за ненадлежащего поведения председателя Сейма Виктораса Пранцкетиса, так как он после получения жалобы не созвал заседание парламента.

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ИАПЛ - СХС считает, что Закон о выборах в Сейм грубо нарушила инициированная шоуменом и общественным деятелем А. Тапинасом кампания, целью которой было то, чтобы партия не прошла в Сейм.

Главная избирательная комиссия констатировала, что акций "До свидания, Волдеморт" и издание "До свидания, Вальдемар" были негативной рекламой ИАПЛ-СХС, однако закон о предвыборной кампании нарушен не был, так как ни А. Тапинас, ни интернет-канал Laisves TV не были участниками политической кампании.

А. Тапинас говорит, что он не нарушал никаких правовых актов, а акция не может приравниваться к политической кампании.

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