Суд констатировал, что такое требование является непропорциональным.

КС также заявил, что Конституции противоречат положения закона о переработке отходов, которыми правительству было поручено установить критерии признания таких станций объектами государственного значения, а также было разрешено принимать решения по поводу дальнейшей реализации уже начатых проектов.

В КС по поводу этих поправок осенью 2018 года обратился 31 депутат, представляющий оппозицию. Обращение подготовили члены фракций консерваторов, либералов, социал-демократов и Альгирдас Буткявичюс, принадлежавший тогда к правящей фракции Трудовой социал-демократической партии.

КС утверждает, что закрепленная в конституции свобода хозяйственной деятельности не является абсолютной, она может ограничиваться для обеспечения общего благополучия нации, защиты здоровья людей и окружающей среды от вредного воздействия, для возмещения ущерба, нанесенного природе. Однако в достижении этих целей необходимо соблюдать принцип конституционного правового государства – применяемые меры, установленные в правовых актах, должны быть пропорциональны поставленной цели.

"Поставленная цель – сокращение негативного воздействия оборудования по сжиганию отходов на здоровье людей – может быть достигнута иными мерами, которые меньше ограничивают хозяйственную деятельность по сжиганию отходов, например, с установлением обязанности проведения обязательной оценки влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду, в ходе которой, кроме прочего, может учитываться место планирующейся хозяйственной деятельности, оцениваться влияние этой хозяйственной деятельности на элементы окружающей среды и общественное здоровье", – говорится в сообщении КС.

Поэтому, по мнению КС, требование строить станции по сжиганию отходов не ближе чем на расстоянии 20 км от жилой территории, которое не обосновано объективными критериями, непропорционально осложняет возможность переработки отходов способом, наиболее благоприятным для общественного здоровья.

КС отмечает, что предоставленное в поправках правительству право принимать решения в отношении будущего уже начатых проектов станций по сжиганию отходов, с предусмотрением возможности их ограничить или полностью остановить, отрицаются законные ожидания развивающих проекты таких станций, кроме того, не ясно, как в случае принятия правительством решения о дальнейшей реализации уже начатых проектов будут соблюдаться критерии общественных интересов, которые были учены при проведении оценки влияния упомянутых проектов на окружающую среду.

В ноябре прошлого года правительство намеревалось решать вопросы о дальнейшей реализации когенерационных станций в Вильнюсе и Каунасе. Кабинет министров должен был оценить предложение Министерства здравоохранения о том, что реализация проектов может продолжиться, однако было решено пока не рассматривать этот вопрос. Премьер Саулюс Сквернялис ранее критиковал оба проекта, но одновременно заверял, что у него нет личного интереса в Вильнюсском проекте, невзирая на то, что он живет рядом со строящейся станцией.

В Вильнюсе станцию, которая будет работать на отходах и биотопливе, строит находящаяся в госуправлении Ignitis grupe, а в Каунасе – ее строит Fortum Heat Lietuva вместе с финским концерном Fortum. Литовская компания этого концерна уже сжигает отходы в Клайпеде.