"Сегодня для Вильнюса - важный день, мы чувствуем, что завершился один этап, долги мэрии, угрожавшие городу банкротством, удалось обуздать, убыточные компании начали зарабатывать, осуществление данных мною предвыборных обещаний достигло финишной прямой. Поэтому хочу завершить этот этап - этап борьбы с проблемами Вильнюса. Время перейти на более высокую скорость, создавать будущее и амбиции. Я уже раньше писал, что за последние два года Вильнюс из Золушки стал превращаться в желанную принцессу, поэтому и желания и цели стали другими. В последующие 1,5 года мы это докажем", – писал он.

"Нужна команда, которая не буксует, которая работает в предложенном либералами темпе. Уже в течение некоторого времени фракция консерваторов, входящая в состав коалиции, отстает или не хочет работать в таком темпе. И еще ставит нам палки в колеса, нередко превращая работу в фарс. Поэтому сегодня вильнюсские либералы решили отказаться от такого сотрудничества с этой фракцией. Наверное, это не удивит тех, кто наблюдал за работой мэрии – с консерваторами движение вперед стало похожим на ход корабля с опущенным якорем", – пишет мэр.

По словам Шимашюса, расставание с близкой партией всегда непростое дело, но выбора нет.

"Искренне благодарим консерваторов за сотрудничество в течение двух лет. Я понимаю, что всякое было, но сегодня остается вслух лишь подтвердить, что благодаря партнерам уже произошло – и я это делаю без злобы и обиды", – указал он.

По словам мэра, эта перемена знаменует завершение одного этапа - борьбы с проблемами.

"Приглашаю в вильнюсскую коалицию тех, кому с нами по пути, кому подходят наши взгляды и темпы. Всех, кто владеет элементарной математикой, понимает, что для создания большинства в Вильнюса надо как минимум 3-4 фракции, поэтому мы начали переговоры почти со всеми фракциями (да, есть и такие, кого мы приглашать не намерены, поскольку наши взгляды на Вильнюс и ответственность кардинально противоположные). Внеочередное заседание горсовета – уже на следующей неделе. Я убежден, что до того времени у нас уже будет новая и эффективная коалиция", – писал мэр.

Мэр Шимашюс сказал BNS, что окончательное решение о выходе из коалиции с консерваторами будет принято в следующий понедельник на заседании горсовета.

Он подтвердил, что ведутся переговоры с коалицией Избирательной акции поляков Литвы и Русским альянсом, в которую входят 10 членов, с тремя представителями "Порядка и справедливости".

Глава фракции Союза Отечества -Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) в Вильнюсском горсовете, вице-мэр Валдас Бенкунскас связал решение либералов с выдвинутыми против партии подозрениями правоохранительных органов.

"Очевидно, что выдвигаемые нами требования прозрачности уже некоторое время создавали много неудобств как Р. Шимашюсу, так и либералам, еще больше неудобств возникло, когда были предъявлены официальные подозрения партии", - сказал он.

Староста фракции ИАПЛ Рената Цитацка пока не комментировала BNS предложение либералов присоединиться к правящим. Между тем, староста фракции партии "Порядок и справедливость" Гядиминас Руджёнис заверил BNS, что пока с либералами ведутся беседы, а не переговоры.

Сейчас правящая коалиция в мэрии литовской столицы состоит из 31 политика: 15-ти либералов, восьми консерваторов, несколько членов есть у социал-демократов и "Списка Литвы". Всего в горсовете 51 член.