Кретинга из-за ливневых дождей объявила экстремальную ситуацию

ЭС объявили в мэриях Паневежиса, Шилуте, Рокишкиса, Купишкиса и Пасвалиса.

Директор администрации Кретингской мэрии Виргиниюс Домаркас сказал, что ливни не дают фермерам попасть на поля, собрать урожай и готовиться к следующему году, поэтому необходимо объявить ЭС.

От сильного дождя в последнее время пострадали Зарасай, Кедайняй, Укмерге, Игналина и Биржайский район.