Кретинга из-за ливневых дождей объявила экстремальную ситуацию

ЭС объявили в мэриях Паневежиса, Шилуте, Рокишкиса, Купишкиса и Пасвалиса. Директор администрации Кретингской мэрии Виргиниюс Домаркас сказал, что ливни не дают фермерам попасть на поля, собрать урожай и готовиться к следующему году, поэтому необходимо объявить ЭС. От сильного дождя в последнее время пострадали Зарасай, Кедайняй, Укмерге, Игналина и Биржайский район.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.