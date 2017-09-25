Кретинга из-за ливневых дождей объявила экстремальную ситуацию

ЭС объявили в мэриях Паневежиса, Шилуте, Рокишкиса, Купишкиса и Пасвалиса.
Директор администрации Кретингской мэрии Виргиниюс Домаркас сказал, что ливни не дают фермерам попасть на поля, собрать урожай и готовиться к следующему году, поэтому необходимо объявить ЭС.
От сильного дождя в последнее время пострадали Зарасай, Кедайняй, Укмерге, Игналина и Биржайский район.
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