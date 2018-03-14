Этот вопрос фракция "крестьян" намерена поднять 14 марта на заседании.
ЛСКЗ сообщает, что импичмент инициируют после того, как консерваторы публично объявили, что во время голосования по вопросу Бастиса депутаты-консерваторы в императивном порядке указали, как должны голосовать члены их фракции, а это, по мнению ЛСКЗ, вероятно, противоречит 4 ч. 59 ст. Конституции Литвы, принципу свободного мандата депутата, согласно которому, при голосовании "депутаты руководствуются Конституцией Литвы, государственными интересами, своей совестью и они не могут быть связаны никакими мандатами".
Консерваторы, возможно, грубо нарушили Конституцию и присягу депутатов, за это они должны ответить. По словам юристов, консерваторам грозит импичмент, они обязаны признать свою ошибку, а в парламенте должно состояться повторное голосование", – сказал староста фракции ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.
Бастис отказывается от мандата члена Сейма Литвы (18)
В среду Миндаугас Бастис заявил, что отказывается от...
"Крестьяне" заговорили об объявлении импичмента парламентским консерваторам (4)
Правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ)...
Премьер Литвы: страна должна защищать своих производителей удобрений (3)
Литва должна защищать своих производителей удобрений,...
После скандального решения парламента премьер Литвы инициирует поправку к Конституции (35)
После неудачного голосования в парламенте по вотуму...
Оппозиция и правящие о Бастисе с мандатом: "пощечина", "стыдно" и "подозрительно" (21)
Крупные оппозиционные фракции Сейма Литвы называют...
TOP новостей
Бастис отказывается от мандата члена Сейма Литвы (18)
В среду Миндаугас Бастис заявил, что отказывается от...
Дан старт декларации доходов: за незаполнение деклараций грозят санкции
Государственная налоговая инспекция (ГНИ)...
Новейшие рейтинги: фиксируются очередные взлеты и падения (11)
Если бы парламентские выборы проходили в следующее...
После скандального решения парламента премьер Литвы инициирует поправку к Конституции (35)
После неудачного голосования в парламенте по вотуму...
Истек срок ультиматума Великобритании: Россия отвечать на него не стала (165)
В полночь по лондонскому времени (03:00 по Москве) истек...