Правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) намерен инициировать импичмент парламентским консерваторам в связи с возможным грубым нарушением Конституции во время голосования 13 марта по вопросу вотума недоверия депутата Миндаугаса Бастиса.
Gabrielius Landsbergis, Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Domantas Pipas

Этот вопрос фракция "крестьян" намерена поднять 14 марта на заседании.

ЛСКЗ сообщает, что импичмент инициируют после того, как консерваторы публично объявили, что во время голосования по вопросу Бастиса депутаты-консерваторы в императивном порядке указали, как должны голосовать члены их фракции, а это, по мнению ЛСКЗ, вероятно, противоречит 4 ч. 59 ст. Конституции Литвы, принципу свободного мандата депутата, согласно которому, при голосовании "депутаты руководствуются Конституцией Литвы, государственными интересами, своей совестью и они не могут быть связаны никакими мандатами".

Консерваторы, возможно, грубо нарушили Конституцию и присягу депутатов, за это они должны ответить. По словам юристов, консерваторам грозит импичмент, они обязаны признать свою ошибку, а в парламенте должно состояться повторное голосование", – сказал староста фракции ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.

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