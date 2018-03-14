Этот вопрос фракция "крестьян" намерена поднять 14 марта на заседании.

ЛСКЗ сообщает, что импичмент инициируют после того, как консерваторы публично объявили, что во время голосования по вопросу Бастиса депутаты-консерваторы в императивном порядке указали, как должны голосовать члены их фракции, а это, по мнению ЛСКЗ, вероятно, противоречит 4 ч. 59 ст. Конституции Литвы, принципу свободного мандата депутата, согласно которому, при голосовании "депутаты руководствуются Конституцией Литвы, государственными интересами, своей совестью и они не могут быть связаны никакими мандатами".

Консерваторы, возможно, грубо нарушили Конституцию и присягу депутатов, за это они должны ответить. По словам юристов, консерваторам грозит импичмент, они обязаны признать свою ошибку, а в парламенте должно состояться повторное голосование", – сказал староста фракции ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.