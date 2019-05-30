"Крестьяне", социал-трудовики и представители ПС договорились о коалиции, ждут "поляков"

"Встреча закончилась подписанием меморандума о заключении коалиции", - сказал журналистам в правительстве премьер Саулюс Сквернялис, который встретился с председателями "аграриев", социал-трудовиков и ПС.

С. Сквернялис сказал, что в пятницу встретится с лидером ИАПЛ - СХС Вальдемаром Томашевским, с которым он надеется договориться о будущей коалиции.

Председатель ЛСДТП Гедиминас Киркилас сказал журналистам, что его партия будет претендовать на три министерских портфеля в новом правительстве, прежде всего - на портфель министра социальной защиты и труда.

ПС будет претендовать на два портфеля, сказал лидер этой партии Ремигиюс Жемайтайтис.

У правящей коалиции четырех партий должно быть в Сейме Литвы 77 голосов из 141.