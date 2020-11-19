"Вы, вероятно, помните события последних дней, когда фракция ЛСКЗ осталась без представительства в руководстве Сейма, сейчас мы видим следующий этап издевок над оппозицией, когда предлагается принять решение о том, чтобы Смешанной группе было предложено возглавить Комитет по аудиту", – заявил на заседании старост Сейма Карбаускис.

"Стремление оставить оппозицию без любых возможностей выразить свое мнение обусловило то, что мы не видим больше смысла работать в собрании старост и обсудим во фракции другие меры защиты демократии в этом Сейме", – сказал Карбаускис.

При утверждении заместителей председателя Сейма депутаты отклонили кандидатуру Аушрине Норкене, предложенную "крестьянами". Все другие выдвинутые вице-спикеры как от правящих, так и от оппозиции, были утверждены.

После отклонения кандидатуры Норкене, спикер Сейма, лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен выдвинула представителя оппозиционных социал-демократов Юлюса Сабатаускаса.

На первом заседании Сейма вице-спикером был избран другой представитель оппозиции - трудовик Андрюс Мазуронис.

"Крестьяне", оставшиеся без своего представителя в руководстве Сейма, намерены обратиться в Конституционный суд потому, чтобы большая политическая группа оказалась в положении, худшем, чем более малочисленная.

У ЛСКЗ в Сейме 32 представителя, у Социал-демократической партии – 12, у Партии труда – 10.