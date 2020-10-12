"Во-первых, мы очень рады, что вчера выборы были такими активными, почти такими, как 4 года назад. Мы очень боялись, что активность будет ниже из-за коронавируса, но этот страх не оправдал себя. Если взглянуть на результаты, то в плане мест, выборы завершились почти как предыдущие, мы заняли второе место, только что разница немного больше. <...>.

Конечно, это еще не все. Понятно, что у партий разные позиции. Выбирать будут избиратели, но мы шли на выборы в определенном смысле, как на экзамен", - сказал политик.

Он акцентировал, что в 2016 г. 47 кандидатов прошли во второй тур, а в этом – 33. Это хуже, чем четыре года назад.

Карбаускис сказал, что если его партия на этот раз окажется в оппозиции, то она будет работать конструктивнее, чем консерваторы, получившие больше голосов в многомандатных округах.

"Если мы будем в оппозиции, то будем конструктивной оппозицией. Не будем делать то, что делали наши коллеги, когда постоянно вытаскивали карточки, пытаясь сделать так, чтобы законы не принимались", – сказал Карбаускис.

"Но с другой стороны, я думаю, мы будем довольно крепкой оппозицией", – прибавил он.

Карбаускис не исключил и возможность формирования правительства, а в таком случае приоритетом будет преемственность работ.

Карбаускис сожалеет в связи с неудачей ИАПЛ на выборах

Лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис сожалеет в связи с неудачей в многомандатном округе нынешних партнеров по коалиции - Избирательной акции поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС).

Между тем, комментируя то, что другой партнер по коалиции, Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП) не смогла преодолеть 5%-й барьер голосов, Р. Карбаускис подчеркнул, что это прогнозировали и предвыборные опросы.

"Что касается ЛСДТП, то немногие прогнозировали (взятие - ред.) 5%-го барьера. ИАПЛ уже несколько выборов подряд балансировала у черты 5%, и очень жаль, что они ее не преодолели, так как мы успешно работаем в коалиции", - сказал Р. Карбаускис в понедельник на пресс-конференции в Великокняжеском дворце.

И все же лидер "аграриев" подчеркнул, что в Сейм уже прошли или еще пройдет по крайней мере несколько одномандатников ИАПЛ и ЛСДТП.

Партнеры "аграриев" по коалиции ИАПЛ и ЛСДТП не прошли в Сейм в многомандатном округе.

Однако два представителя ИАПЛ - Чеслав Ольшевский и Беата Петкевич прошли в Сейм в одномандатных округах уже в первом туре.

ИАПЛ участвует в правящей коалиции с лета прошлого года, у нее два министра в правительстве - министр транспорта Ярослав Наркевич и министр внутренних дел Рита Тамашунене.

По данным Главизбиркома, "крестьяне" в первом туре в многомандатном округе получили 17,5%, а консерваторы 24,8%.