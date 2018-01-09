В понедельник, по словам А. Некрошюса, были собраны необходимые 39 подписей парламентариев в поддержку создания специальной следственной комиссии. Среди подписавшихся в основном "крестьяне", а также представители партии "Порядок и справедливость", Избирательной акции поляков Литвы.

Председатель совета ЛРТ Жигинтас Печюлис сказал, что с одной стороны оценивает инициативу депутатов положительно, но для него очевидно, что это - политический шаг.

"Мы получили достаточно большой объем информации от ЛРТ, мы систематизируем эту информацию и раскладываем по таблицам, именно по предварительной оценке видно, что следует углубиться во всю эту информацию, пожалуй, нужна комиссия", - сказал в понедельник А. Некрошюс.

Он отметил, что отвечая на дополнительные вопросы 80-ти парламентариев, совет ЛРТ предоставил не всю запрошенную информацию, поэтому если будет сформирована комиссия, то можно будет востребовать все данные.

Перед комиссией будет сформулировала задача установить, соответствует ли европейской практике национальных трансляторов структура управления ЛРТ, функции которыми оно наделено и разделение компетенций, обеспечивается ли прозрачная работа, создаются ли надлежащие условия для реализации миссии ЛРТ как национального транслятора.

Также предлагается оценить европейский опыт в обеспечении публичности и прозрачности деятельности национальной трансляторов, изменения, которые бы могли гарантировать большую публичность деятельности ЛРТ и подотчетность общественности.

Предлагается оценить и закупки ЛРТ, и процедуры, и надзор за ними, выяснить, соответствуют ли закупаемые продюсерские услуги рыночным ценам. Комиссия также могла бы выяснить, соответствуют ли рыночным условиям цены аренды используемого ЛРТ имущества (например, помещений).

В проекте постановления предусматривается срок завершения парламентского расследования - до 1 июня этого года.

Ж. Печюлис отметил, что предложение учредить парламентскую комиссию может оцениваться и положительно, "поскольку наконец Сейм пойдет по правовому пути, вместо того, чтобы задавать вопросы и вынуждать нас нарушать законы".

"С другой стороны, это явно политический шаг - (расследование инициирует – BNS ) правящее большинство, которое СМИ много критикуют, в том числе и ЛРТ, им (большинством - BNS ) руководит политик (Рамунас Карбаускис – BNS ), который пользуется особым вниманием и вызывает особо много вопросов у СМИ", - сказал в понедельник Ж. Печюлис.

Между тем, глава ЛСКЗ Р. Карбаускис, хоть и подписался под инициативой создания комиссии, обещал отстраниться от ее деятельности.

Информацию, которую ЛРТ предоставила в ответах на дополнительные вопросы депутатов, Р. Карбаускас назвал скандальной, утверждая, что представленные и публичные, и конфиденциальные данные, которые не являются полными, они избраны селективно.

Представители оппозиции Сейма скептически оценивают инициативу "аграриев" по созданию временной комиссии по парламентскому расследованию деятельности ЛРТ. Оппоненты расследования отмечают, что аудит ЛРТ должен проводить не Сейм, а Госконтроль.

Депутаты направили в совет ЛРТ два обращения с вопросами о зарплатах работников, публичных закупках, отношениях с продюсерскими компаниями. В ноябре запрос выдвинули 66 членов Сейма.

Ведущий передачи ЛРТ "В центре внимания" Эдмондас Якилайтис тогда публично огласил список вопросов к Р. Карбаускису по поводу его бизнеса - импорта удобрений из России, антидемпинговых пошлин, перенятия земель у фермеров, задолжавших Agrokoncernas. На минувшей неделе представители компании, реагируя на эти вопросы, заданные в публичном пространстве, организовали пресс-конференцию, на которой сообщил, что Р. Карбаускис уступил неимущественные права в Agrokoncernas адвокату и в управлении не участвует.

Потом, в декабре дополнительные вопросы к ЛРТ возникли у 80 депутатов. В новом запросе парламентарии предлагают Совету ЛРТ обратиться к продюсерским компаниям и аудиторской компании, чтобы они разрешили раскрыть эти конфиденциальные данные. Часть информации, связанной с продюсерскими предприятиями, результатами аудита вещательная компания отказалось предоставить, сославшись на ее конфиденциальный характер.