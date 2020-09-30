Кремль переписывает историю, но обвиняет в этом страны Балтии

1) Литва, Латвия, Эстония и Польша - русофобские страны, заявляет автор статьи.

"Почему Кремль обвиняет страны Балтии в русофобии? Прежде всего, Москва стремится к тому, чтобы подчеркнуть свою роль в борьбе с гитлеровской Германией, но в то же время совершенно не желает вспоминать о том, что СССР времен Сталина был тоталитарным государством, которое совершало преступления ничуть не хуже Третьего Рейха. Обвинения со стороны стран, пострадавших от тоталитарного режима СССР, Кремлю не выгодны, так как разрушают картину мира, которую хотела бы создать и поддерживать Москва. Отсюда и обвинения в русофобии стран Балтии и такие материалы, о котором мы с вами говорим", - комментирует для ru.Delfi.lt Анджей Пукшто, глава кафедры политологии университета имени Витаутаса Великого в Каунасе.

"Москва одной рукой стремится показать свои жертвы во время Второй мировой войны, а другой - спрятать собственные преступления и, чтобы переключить внимание мировой общественности, жонглирует обвинениями в русофобии стран Балтии и Польши", - продолжает политолог.

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Историческая справка (1): Высшее руководство Советского Союза запланировало и осуществило массовые расстрелы тысяч польских военнопленных и гражданских лиц в Катыни, а также масштабные депортации жителей стран Балтии в глубь Советского Союза, среди них и около 130 тысяч жителей Литвы.

2) Русофобия их связала. В странах Балтии хотят переписать историю и настроить мир против России.

"Альтернативной точки зрения на исторические события, в том числе на Вторую мировую войну, придерживаются идеологи и сторонники имперской России. Кремль хотел бы забыть о той роли, которую пакт Риббентропа-Молотова сыграл в событиях, приведших к началу Второй мировой войны. А ведь именно этот пакт является самым показательным символом сотрудничества Иосифа Сталина, диктатора СССР, и Адольфа Гитлера, диктатора и лидера Третьего Рейха. Для Литвы в частности и стран Балтии в общем одним из ключевых факторов является понимание со стороны мировой общественности того, что Латвия, Эстония и Литва были насильно включены в состав СССР, а не присоединились к нему по своей доброй воле. Точки зрения Кремля и стран Балтии, Польши, Европы и США на исторические события совершенно не совпадают", - поясняет Анджей Пукшто.

"О какой русофобии в Литве мы можем говорить, когда в стране действуют школы с русским языком обучения, когда в Литве организуются крупнейшие мероприятия российской оппозиции и проходит множество мероприятий на русском языке. Литва сопротивляется той версии истории, которую Кремль хотел бы навязать в качестве общепринятой для всей мировой общественности, напоминает о преступления тоталитарного, коммунистического режима и поэтому, подчеркиваю, подвергается обвинениям в русофобии. Подчеркиваю, что Литва ничего не имеет против ни российского народа, ни российской культуры, ни русского языка. Кремль стремится доказать как раз противоположное, отсюда и обвинения в фашизме, русофобии и прочих вещах", - резюмирует эксперт.

Точка зрения, что на Западе не только страны Балтии и Польша, но и Евросоюз считают Советский Союз ответственным за начало Второй мировой войны получила документальное подтверждение осенью 2019 года. Приглашаем ознакомиться с данными в исторической справке и по ссылке на сайте Европейского парламента.

Историческая справка (2): Осенью 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом и Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, которые, согласно резолюции, "поделили Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны".

Историческая справка (3): Согласно данным Министерства просвещения, науки и спорта, в Литве на 2018 год действовало как минимум 27 школ с русским языком обучения.

Источники:

комментарий по телефону 2020 09 29

Rosja fałszuje historię. Boris Reitschuster: to cyniczna gra kosztem Polski; polskieradio24.pl

Europe must remember its past to build its future; europarl.europa.eu

KATYŃ 1940; katyn.ipn.gov.pl

Lietuvos gyventojų trėmimai; vle.lt

Lietuvos tautinių mažumų švietimo būklės analizė 2018; nmva.smm.lt