Консерваторы выбирали между Крейвисом, Ингридой Шимоните, бывшим министром экономики Украины Айварасом Абромавичюсом и членом горсовета Валдасом Бенкунскасом.

48-летний Крейвис является депутатом парламента от СО-ХДЛ. Он ранее занимал посл министра экономики.

На пост мэра свою кандидатуру выдвигает нынешний глава города Ремигиюс Шимашюс. Председатель Движения либералов Эугению Гентвилас заметил, что он скорее всего пойдет на выборы не от либералов, а создаст избирательный комитет.

Соцдемы выбирают кандидата на пост мэра выдвигают из трех человек - Гинтаутаса Палуцкаса, Расы Будбергите и Марюса Скарупскаса.

"Крестьяне" пока не назвали своего кандидата на этот пост. Поговаривают о том, что им может быть европарламентарий Антанас Гуога или депутат Томас Томилинас.

Участвовать в выборах намерен также бывший мэр столицы Артурас Зуокас и председатель Партии труда Виктор Успасских.

Муниципальные выборы в Литве и выборы мэров состоятся в марте 2019 года.