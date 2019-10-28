Это первый такой документ, в котором договорено о сферах сотрудничества.
"Этот меморандум свидетельствует о нашем обязательстве продолжать работу, однако это политическое соглашение. Теперь нам предстоит в техническом смысле идентифицировать, каковы точные сферы, в которые нам нужно инвестировать", – сказал журналистам в правительстве президент Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.
Министр внутренних дел Рита Тамашунене сказала, что ценит помощь Красного Креста проживающим в Литве беженцам: "Мы бы усмотрели здесь повышение их роль, так как неправительственные организации предоставляют эту услугу совершенно иначе в плане качества".
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что на встрече представителей правительства с представителями Красного Креста обсудил строительство в белорусском Островце атомной станции и подготовку Литвы к вероятным инцидентам.
Литовское общество Красного Креста создано в 1919 году. Оно также принадлежит Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, штаб-квартира которой находится в Женеве.
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