Согласно рекомендациям Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), все, кто контактировал с этими людьми, изолировали, их проверят на COVID-19.

На данный момент в изоляции находятся пятеро работников президентской службы. Президент Гитанаса Науседа и его супруга Диана не будут изолированы, однако их профилактически проверят на COVID-19.

Позже НЦОЗ сообщил, что установили 9 контактов с заболевшими, они проведут в изоляции 14 дней.