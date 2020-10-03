Согласно рекомендациям Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), все, кто контактировал с этими людьми, изолировали, их проверят на COVID-19.
На данный момент в изоляции находятся пятеро работников президентской службы. Президент Гитанаса Науседа и его супруга Диана не будут изолированы, однако их профилактически проверят на COVID-19.
Позже НЦОЗ сообщил, что установили 9 контактов с заболевшими, они проведут в изоляции 14 дней.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве обновлен список стран, приехавшим из которых требуется изоляция (66)
2 октября в Литве был обновлен список пораженных...
Вниманию жителей: в выходные дни не рекомендуется находиться на улице из-за сильного загрязнения воздуха (68)
В пятницу вечером на телефоны жителей Литвы пришло...
МИД Беларуси: предложения по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению (257)
Предложения МИД Беларуси по сокращению дипперсонала в...
Эксперт оценил запрет на куренье на балконах: будут скандалы и попытки нажиться на этом (28)
Парламент Литвы принял решение о запрете курения на...
Центр регистра инициировал ликвидацию Союза русских Литвы (17)
Союз русских Литвы в течение года не предоставил...