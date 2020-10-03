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2 октября коронавирус установили у двоих членов делегации президента Франции Эммануэля Макрона, которые приезжали с ним в Литву.
Emmanuelis Macronas, Gitanas Nausėda, Diana Nausėdienė
Emmanuelis Macronas, Gitanas Nausėda, Diana Nausėdienė
© DELFI / Andrius Ufartas

Согласно рекомендациям Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), все, кто контактировал с этими людьми, изолировали, их проверят на COVID-19.

На данный момент в изоляции находятся пятеро работников президентской службы. Президент Гитанаса Науседа и его супруга Диана не будут изолированы, однако их профилактически проверят на COVID-19.

Позже НЦОЗ сообщил, что установили 9 контактов с заболевшими, они проведут в изоляции 14 дней.

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