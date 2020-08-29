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Конституционный суд (КТ) в пятницу объявил, что в июле прошлого года при утверждении полномочий правительства премьера Саулюса Сквернялиса была нарушена Конституция, однако правительство может продолжать работу до конца срока полномочий.

Постановление суда будет официально объявлено 23 декабря, а до этого времени правительство может работать, сообщил председатель суда Дайнюс Жалимас.

В августе прошлого года Сейм наделил правительство полномочиями протокольным постановлением одним голосованием, однако Конституционный суд констатировал, что парламент должен был применить более длинную процедуру, в ходе которой обсуждается программа правительства.

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"Полномочия правительству даются единственным способом - Сейм одобряет его программу", - заявил Д. Жалимас

Дело по обращению в КТ группы членов Сейма от оппозиции суд рассматривал в порядке письменного процесса.

На основании Конституции, после выборов президента в прошлом году С. Сквернялис вернул полномочия правительства новому президенту Гитанасу Науседе.

Повторное наделение правительства полномочиями понадобилось, так как с 2016 года сменилось более половины министров.

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