КС оценивал, противоречат ли Конституции действия М. Бастиса, указанные в выводах парламентской комиссии по импичменту. Комиссия по импичменту в своем заключении отметила, что М. Бастис нарушил присягу, когда скрыл свои связи с бывшим сотрудников КГБ Петром Воейко, посредничал при организации непубличных встреч представителей "Росатома" с руководителями органов государственной власти Литвы.

После оглашения вывода КС, Сейм решит вопрос о лишении М. Бастиса депутатского мандата. Депутат лишается мандата, если за такое решение голосуют не менее трех пятых членов Сейма, то есть 85 парламентариев.

Сам М. Бастис утверждает, что не нарушил своими действиями присягу. Он также отрицает обвинения в том, что пытался ввести в заблуждение членов парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, который проводил расследование, а также действовал против интересов Литвы.

Импичмент М. Бастису инициирован из-за указанных ДГБ его связей с называемым представителем российской корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим "авторитетом" каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

В марте спикер Сейма Викторас Пранцкетис отказался предоставить М. Бастису разрешение на работу с секретной информацией по причине связей этого парламентария.

М. Бастис избран в парламент в одномандатном округе. Если он откажется от мандата или лишится его путем импичмента, то в этом округе будут проведены новые выборы.