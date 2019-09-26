Президиум Союза отечества - Христианских демократов Литвы инициировал обращение Совета СО-ХДЛ к президенту Гитанасу Науседе и правительству с призывом не предавать интересы нацбезопасности и гарантировать, что Литва не отступит от вето на партнерство между ЕС и Беларусью как инструмента для обеспечения нацбезопасности страны.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

Президиум СО-ХДЛ призвал членов фракции срочно созвать внеочередное заседание Комитета иностранных дел, на котором глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс должен представить ответы в связи с возможным изменением позиции Литвы и распечатку беседы в Нью-Йорке с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

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Консерваторы утверждают, что сделать такой шаг их вынуждает то, что, несмотря на принятый закон об отказе покупать небезопасное электричество в Белруси и впускать его на свою территорию, правительство, а особенно министр иностранных дел не предпринимает никаких политических и дипломатических мер.

Президиум предложил фракции обсудит политическую ответственность главы МИД, если будет сделан шаг в сторону от соблюдения основополагающих установок Литвы в вопросе угроз, которые представляет Островецкая АЭС.

"Мы получили информацию о том, что есть намерения в середине октября на Совете министров иностранных дел ЕС предать национальные интересы и отказаться от нынешней позиции Литвы о наложении вето на партнерство между ЕС и Беларусью из-за строительства небезопасной Островецкой АЭС, которая представляет угрозу нацбезопасности Литвы", – сказал председатель консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Напомним, что 25 сентября Линкявичюс в Нью-Йорке встречался с Макеем. После встречи он порадовался конструктивной встрече. По словам Линкявичюса, на встрече обсуждался и вопрос Островецкой АЭС, речь также шла о правах человека, деятельности политических партий в Беларуси.

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