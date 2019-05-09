"Существует большая вероятность того, что в понедельник у нас будет кризис, вызванный Рамунасом Карбаускисом (председателем Литовского союза крестьян и "зелёных" - BNS). Мы попросили экспертов оценить возможные сценарии, которые соответствовали бы как нашей Конституции, так и реальным политическим обстоятельствам", - заявил в четверг журналистам Габриэлюс Ландсбергис, лидер Союза Отечества - Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ).
По его словам, одним из возможных и наиболее реалистичных сценариев могло бы стать правительство меньшинства.
"Первым была бы поддержка правительства меньшинства, как это было в 2007 г. Это означает, что Саулюс Сквернялис может оставаться премьер-министром и получать поддержку, частично от "крестьян" и других фракций в Сейме, возможно, Союз Отечества тоже мог бы рассмотреть такой вариант", - сказал Ландсбергис.
Второй сценарий - новое правительство профессионалов из людей, не состоящих в политических партиях.
"Третий вариант - это так называемый латвийский вариант, когда все фракции получают не по пропорциям, а просто фиксированное количество министерских портфелей. Семь фракций - по два министра, и таким образом формируется стабилизационное правительство до ближайших выборов", - заявил лидер консерваторов.
Голосование на президентских выборах уже проходит в Литве и за рубежом. Выборы пройдут в ближайшее воскресенье.
Лидер "крестьян" Карбаускис заявил, что партия покинет власть, если её кандидат, премьер-министр Сквернялис не пройдёт во второй тур президентских выборов, а партия не победит на выборах в Европейский парламент.
"Крестьяне" в Сейме имеют больше всего представителей - 51, их партнёры по коалиции - Литовская социал-демократическая рабочая партия - 11, партия Порядок и справедливость - 7, Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей - 8.
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