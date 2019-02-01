Поправки, зарегистрированные лидером партии Габриэлюса Ландсбергиса и другими членами парламентской фракции этой партии, предлагают внести оговорку в положение закона о том, что в советы самоуправлений не могут выбираться лица, проходящие воинскую или альтернативную службу, гласящую, что исключением являются Добровольческие силы.
По словам инициаторов, подготовить такую поправку побудило желание предоставить возможность патриотически настроенным людям участвовать в политике.
"Большинство военных-добровольцев этой своей деятельностью проявляют патриотизм, который не связан с повседневной работой или доходами. Это добровольная общественная деятельность, в случае войны она может использоваться для обороны. Видя нелогичные требования или своеобразную интерпретацию законов, мы выдвигаем поправки, которые устранят любую двусмысленность", – цитируются слова Г. Ландсбергиса в пресс-релизе фракции.
На этой неделе Главная избирательная комиссия (ГИК) постановила разрешить военнослужащим Добровольческих сил в составе Вооруженных сил (ВС) баллотироваться в муниципальных выборах и работать в муниципальных советах.
Директор Департамента права Министерства обороны Литвы Юдита Нагене на заседании ГИК сказала, что службу в рядах ополчения законы приравнивают к действительной военной службе.
По Конституции лица, проходящие действительную военную службу, не могут быть членами Сейма и муниципальных советов.
Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас обещал, что до выборов возможные правовые коллизии в отношении возможности ополченцев баллотироваться будут разрешены.
Глава комитета Сейма также придерживается позиции о том, что, что для разрешения проблемы не обязательно менять законы, поскольку ополченцы до сих пор участвовали в выборах, хотя сами законы не менялись – менялась лишь их интерпретация.
В рядах Добровольческих сил могут служить граждане Литвы в возрасте от 18 до 60 лет. Если человек становится ополченцем, его отправляют на трехнедельные курсы приобретения навыков, затем они несут службу по выходным дням, в год они участвуют в учениях от 20 до 50 дней.
Муниципальные выборы в Литве состоятся 3 марта.
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