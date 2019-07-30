"(...) Наша общественность склонна видеть кандидатом завершившую срок полномочий президента Далю Грибаускайте", – говорится в письме лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса.

По его словам, при выборе лучшей кандидатуры "важно соответствовать критериям патриотизма" и назначить "наиболее опытное лицо, разбирающееся во внутренней и внешней политике ЕС, с высокой международной репутацией".

Д. Грибаускайте была президентом Литвы два срока полномочий с 2009 года по июль этого года. В 2004–2009 годах она была еврокомиссаром, ответственным за финансовое программирование и бюджет.

По словам председателя Союза Отечества-Литовских христианских демократов, если Д. Грибаускайте не согласится, то в еврокомиссары могут быть выдвинуты экс-премьер Андрюс Кубилюс, дипломат Вигаудас Ушацкас, член Европарламента Раса Юкнявичене или политик Лайма Луция Андрикене.

"Мы также готовы рассмотреть и поддержать политиков и из других партий, у которых есть значительный европейский опыт, таких, как бывшая министр, член ЕП Вилия Блинкявичюте, бывшая министр бывшая член Европейской Палаты Аудита Раса Будбяргите, или член Европарламента Пятрас Ауштрявичюс", – заявил Г. Ландсбергис.

"Оценивая завершающийся в Европе процесс выдвижения кандидатур комиссаров мы призываем принять безотлагательные действия в поиске сильнейшего кандидата, невзирая на партийные интересы", – подчеркнул политик.

Правящие "аграрии" неделю назад предложили в еврокомиссары министра экономики Виргиниюса Синкявичюса, но оппозиция утверждает, что он не достаточно опытен и не получит значимого портфеля.

Кандидатуру в ЕК выдвигает правительство, согласовав ее с президентом и сеймом. Премьер С. Сквернялис не называл своего фаворита.

Еврокомиссия нового созыва формируется после состоявшихся в мае выборов в Европарламент, ее возглавит бывшая министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

В ЕК этого созыва еврокомиссаром от Литвы является Витянис Андрюкайтис, ответственный за здравоохранение и безопасность пищевых продуктов.