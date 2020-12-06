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Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО- ХДЛ) в воскресенье сообщила, что предложит на пост министра сельского хозяйства бывшего министра окружающей среды Кястутиса Навицкаса.
Kęstutis Navickas
Kęstutis Navickas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Политический опыт К. Навицкаса, его способность работать с сообществами, предметная компетенция и знание Европейского зеленого курса помогут воспользоваться преимуществами новых возможностей, предлагаемых сельским хозяйством в Европейском Союзе, продвинуться к повышению конкурентоспособности сельского хозяйства и добавленной стоимости", - сказала Ингрида. Шимоните.

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По ее словам, помимо внедрения передовых технологий и других решений в сфере интеллектуального земледелия и управления бизнесом - робототехники, искусственного интеллекта - необходимо более эффективно поддерживать средние, семейные фермерские хозяйства, повышать привлекательность сельской местности, создавать лучшие условия для молодых фермеров и местных сообществ.

К. Навицкас - второй кандидат, выдвинутый консерваторами на пост министра сельского хозяйства. Президент Гитанас Науседа в пятницу отклонил выдвинутую ранее кандидатуру нынешнего канцлера Министерства сельского хозяйства Дали Минятайте.

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