Консерваторы отрейтинговали кандидатов в Сейм: список партии возглавит Шимоните

Список партии на выборах возглавит Ингрида Шимоните, вторым номером значится председатель партии Габриэлюс Ландсбергис - их в списке для рейтингования не было.
На третьем месте в списке - член парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас, на четвертом - член Комитета по вопросам окружающей среды Паулюс Саударгас, на пятом - член Комитета по социальным вопросам и труду Моника Навицкене и т. д.
Окончательный список партии утвердит совет СО - ЛХД в середине июля.
Выборы в Сейм состоятся 11 октября.
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