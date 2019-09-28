Совет партии обсудит этот вопрос в субботу.
Консерваторы обещают настаивать на том, чтобы Литва не отказывалась наложить вето на соглашение о партнерстве между Европейским союзом и Беларусью.
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что Литва одобрит соглашение только в том случае, если в документ будут включены положения о демократии и ядерной безопасности.
Президент Литвы Гитанас Науседа и министр иностранных дел говорят, что Литва должна постепенно возобновить диалог с Беларусью, чтобы помочь ей сохранить свою независимость от России.
Консерваторы также намерены обсудить подготовку к парламентским выборам 2020 года.
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