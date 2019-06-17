В понедельник оппозиционные литовские консерваторы призвали германского гиганта по производству спортивной одежды Adidas остановить торговлю одеждой с советской символикой.
Men's Soviet CCCP Hammer and Sickle Tee Shirt
© www.walmart.com

Такое обращение политики направили в связи с тем, что в социальных сетях начали распространяться фото, где видно, как в магазинах Adidas в Лондоне выставлены женские майки с гербом СССР.

"Международные корпорации должны учесть исторические факты, уважать память жертв и воздержаться от поощрения советской ностальгии или оправдания преступлений, совершенных тоталитарными режимами", – говорится в обращении лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса и его заместителя Радвиле Мркунайте-Микуленене.

Статьи по теме:
После Adidas и Walmart литовские активисты нацелились на Amazon: таких товаров не должно быть  (234)
27 депутатов ЕП призывают Amazon отказаться от вещей с советской символикой  (36)

"В мире бы точно не поняли, если бы Adidas произвел тематическую линию одежды с нацистской символикой, однако почему-то на советские знаки закрывают глаза. Мы убеждены, что есть и другие способы празднования спортивных побед, а не прославление режима, ответственного за смерти и страдания миллионов", – говорится в обращении.

"Мы (...) призываем вас вспомнить об общей ответственности и обеспечить, чтобы вся одежда с советской символикой была удалена из всех магазинов Adidas или связанных розничных магазинов", – утверждают члены парламента.

Литовские политики и дипломаты еще в прошлом году критиковали Adidas за торговлю одеждой с советской символикой в интернет-магазинах.

Литва была оккупирована СССР в 1940–1941 и в 1944–1990 годах.

Статьи по теме:

Глава МИД: Литва не потерпит попыток переписать историю (261)

Литва не потерпит попыток переписать историю и...

ЕС присоединяется к призыву Литвы к Walmart изъять майки с советской символикой (23)

Миссия Евросоюза в США поддержала призыв Литвы к...

Министерство против удаления советской символики из общественных пространств (97)

Министерство культуры Литвы выступает против...

Литва просит Walmart изъять из торговли майки с советской символикой (122)

Посол Литвы в США Роландас Кришчюнас обратился к...

Политика

Посольский корпус Литвы пополнится двумя советниками президента (3)

МИД Литвы в понедельник представил кандидатуры семи...

Консерваторы Литвы просят Adidas остановить торговлю одеждой с советской символикой (57)

В понедельник оппозиционные литовские консерваторы...

В Сейме Литвы предлагают провести прямые выборы старост в 2020 году

В Сейме Литвы на минувшей неделе была представлена...

Главизбирком Литвы аннулировал полномочия 5 членов Сейма, избранных в ЕП (10)

В понедельник Главная избирательная комиссия ( ГИК )...

Главы МИД и Минобороны Литвы примут участие в заседании Совета по внешним делам ЕС (66)

Литовские министры иностранных дел и обороны Линас...

TOP новостей

Выяснили, за сколько в Паланге в этом сезоне можно поесть, переночевать и развлечься (26)

Хотя говорят, что большинство отдыхающих на литовских...

Исторический прорыв: инфекционную больницу вскоре переведут из престижного района столицы Литвы (27)

Об этой вильнюсской больнице ходят две легенды: одна - о...

Консерваторы Литвы просят Adidas остановить торговлю одеждой с советской символикой (57)

В понедельник оппозиционные литовские консерваторы...

В планах - новый аэропорт между Вильнюсом и Каунасом нынешний столичный аэропорт ожидает печальная судьба (46)

Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис...

Обновление парка Сапег снова приостановлено (6)

После того, как жители и общественники столичного...