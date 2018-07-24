Парламентарии Аудронюс Ажубалис, Агне Билотайте, Лауринас Кащюнас подготовили поправки к закону об образовании, которые предусматривают осуществление не менее 60% программы начального и среднего обучения на литовском языке, а оставшиеся не менее 40% - на языке национального меньшинства.
"Понимая, что к этим изменениям нужно готовиться, потребуется время, предусматривается, что эта норма вступит в силу с 2023 года", - заявила А. Билотайте на пресс-конференции во вторник.
Сейчас в школах национальных меньшинств на литовском должны преподаваться история и география Литвы, основы гражданственности и познания мира.
Глава МИД предлагает подготовиться к возможному вмешательству России в выборы в Литве (15)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Консерваторы: литовского языка в школах нацменьшинств Литвы должно быть больше (48)
Школы национальных меньшинств Литвы должны бы больше...
"Пародия на справедливость и давление": в Литве ответили на возбуждение дела СК России (225)
"Пародия на справедливость, попытка давления и...
МИД Литвы: Россия подстрекает и втягивается в омут советского прошлого (197)
Министерство иностранных дел Литвы назвало решение...
МИД Литвы откажется от коммерческих посредников в РФ при выдаче виз (25)
С февраля следующего года литовские визовые службы, при...
TOP новостей
"Язык, которого нет": кто, где и с кем говорит в Литве "по-просту" (3)
На литовско-белорусской границе есть литовская деревня...
Весть Карбаускиса эмигрантам: хотят списать 100 млн. евро долга ОНЗ (7)
Правящие предлагают не считать долг по обязательному...
Синоптики: в выходные местами температура поднимется до 32 градусов
До выходных по ночам во многих районах, а днем в...
Консерваторы: литовского языка в школах нацменьшинств Литвы должно быть больше (48)
Школы национальных меньшинств Литвы должны бы больше...
Женщина, позвонив в Налоговую инспекцию, узнала об исчезновении своих данных (1)
Во вторник утром Государственная налоговая инспекция...