Парламентарии Аудронюс Ажубалис, Агне Билотайте, Лауринас Кащюнас подготовили поправки к закону об образовании, которые предусматривают осуществление не менее 60% программы начального и среднего обучения на литовском языке, а оставшиеся не менее 40% - на языке национального меньшинства.

"Понимая, что к этим изменениям нужно готовиться, потребуется время, предусматривается, что эта норма вступит в силу с 2023 года", - заявила А. Билотайте на пресс-конференции во вторник.

Сейчас в школах национальных меньшинств на литовском должны преподаваться история и география Литвы, основы гражданственности и познания мира.