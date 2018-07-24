Школы национальных меньшинств Литвы должны бы больше использовать государственный литовский язык, считают оппозиционные консерваторы.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Парламентарии Аудронюс Ажубалис, Агне Билотайте, Лауринас Кащюнас подготовили поправки к закону об образовании, которые предусматривают осуществление не менее 60% программы начального и среднего обучения на литовском языке, а оставшиеся не менее 40% - на языке национального меньшинства.

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"Понимая, что к этим изменениям нужно готовиться, потребуется время, предусматривается, что эта норма вступит в силу с 2023 года", - заявила А. Билотайте на пресс-конференции во вторник.

Сейчас в школах национальных меньшинств на литовском должны преподаваться история и география Литвы, основы гражданственности и познания мира.

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