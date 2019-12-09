В принятой в субботу резолюции совет партии консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) также призвал президента Гитанаса Науседу наложить вето на будущий бюджет, если правительство не примет решения, которые "обеспечат своевременное выполнение обещаний, данных работникам государственного сектора".
Консерваторы утверждают, что правительство "аграриев" в годы экономического роста "не предприняло никаких структурных реформ, необходимых для освобождения Литвы из ловушки средних доходов", а инициированная в прошлом году "необдуманная и вредоносная налоговая реформа", которая забирает из государственного бюджета миллиард евро доходов, обусловила хаотичность в расходах бюджета на следующий год и новых налоговых инициатив.
Совет партии подчеркивает, что бюджет формируется путано, и критикует инициативы по налогообложению банков или торговых сетей, так как они лишь увеличат цены на услуги или товары, и это "станет дополнительным налогообложением рядовых потребителей".
"СО - ЛХД" предлагает голосовать против безответственного, ссорящего, не соблюдающего обещаний госбюджета на 2020 год", – говорится в декларации.
Председатель партии Габриэлюс Ландсбергис в своей речи подчеркнул, что правящие своими хаотическими действиями подрывают доверие к государству, и напомнил историю с асфальтированием дороги к дому премьера Саулюса Сквернялиса.
"Как можно доверять государству, которое просит меня заплатить на 100 евро больше за жилье, на несколько сотен евро больше – за автомобиль, если я знаю, что эти деньги могут пойти на прокладку дорожки к дому одного из руководителей государств", – сказал он.
Соцопросы показывают, что на выборах в Сейм за СО - ЛХД проголосовало бы больше всего опрошенных – 17%. Сейчас у этой партии самая многочисленная фракция в Сейме, в ней 36 парламентариев.
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