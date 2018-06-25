Согласно проведенному в июне опросу, за консерваторов готовы голосовать 16,6% (в мае - 16,3%, в апреле - 17,6% респондентов.

За «крестьян» теперь голосовали бы почти 15% (в мае - 16,3%, в апреле - 17,6%) участников опроса,

«С таким небольшим разрывом они и образуют первую лигу», - сказал Владас Гайдис, глава компании по изучению общественного мнения и рынка Vilmorus.

Партия труда поднялась на третье место - за неё ​​планируют проголосовать 6,7% респондентов. В ходе майского опроса за эту партию планировали голосовать 7,1% (в апреле - 2,9%) избирателей.

Четвертое место заняла партия «Порядок и справедливость» - за эту политическую силу проголосовали бы сейчас 6,2%, в то время как в мае партия - 7,6%, а в апреле - 7,2% избирателей.

За ними следуют отколовшиеся социал-демократы - Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) под руководством Гинтаутаса Палуцкаса - с 5,3%, в мае за неё готовы были отдать свои голоса 5,1%, в апреле - 4,9% опрошенных.

Недавно сформированная Социал-демократическая партия труда во главе с Гядиминасом Киркиласом (ЛСДПТ) получила бы сегодня 4,8% голосов (в мае - 6,4%, в апреле - 5%).

"Разрыв между ними невелик. Сложив эти цифры, мы получили бы столько же сторонников, сколько партия имела до раскола" - говорит В. Гайдис.

Согласно опросу, Партия центра парламентария Наглиса Путейкиса может набрать 3,1% голосов, месяц назад за неё проголосовали бы 4,4% респондентов (в апреле - 4%).

Далее следует возглавляемая Вальдемарасом Томашевским Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей, за которую проголосовали бы 2,7% респондентов, почти так же, как месяц назад (2,8% в мае).

На последнем, девятом месте, среди партий - Движение либералов Литовской Республики. На него намерены проголосовать всего 2% респондентов.

Компания Vilmorus проводила опрос 8-17 июня, его результаты опубликованы в субботнем номере газеты Lietuvos rytas.